La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó la detención de un hombre que se presentó a votar en el marco de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Ads

El operativo tuvo lugar en Lomas de Zamora, donde efectivos de la Policía Federal Argentina arrestaron a un delincuente con pedido de captura vigente por robo agravado bajo la modalidad “piratas del asfalto”.

Bullrich difundió el hecho a través de sus redes sociales con un mensaje contundente: “Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos. En esta Argentina, el que las hace, las paga”.

Ads

FUE A VOTAR, TERMINÓ PRESO



En Lomas de Zamora, la PFA detuvo a un delincuente con captura vigente por robo agravado, en modalidad “piratas del asfalto”.



Mientras otros esconden y defienden delincuentes, nosotros los metemos presos.



En esta Argentina, el que las hace, las paga. pic.twitter.com/2ERS6qpkQm — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 7, 2025

Fiscal in fraganti

En la Escuela N° 12 de la ciudad de Villa de Mayo, en Malvinas Argentinas, un fiscal de LLA fue encontrado in fraganti robando boletas de Fuerza Patria.

El video difundido fue grabado por un votante que ingresó al cuarto oscuro y se sorprendió con el accionar del hombre que robaba boletas y las introducía en un sobre.

Ads

Luego del episodio, el individuo que fiscalizaba para LLA fue retirado del establecimiento por la policía, informó Zona Norte Diario.

Puede interesarte