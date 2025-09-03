Romina Del Plá fue la oradora central junto a Nicolás del Caño, candidato a diputado provincial por la tercera sección, del acto de cierre de la campaña electoral del FIT-U en San Justo.

Del Plá señaló que “el dato político de este fin de campaña en la provincia de Buenos Aires son los niveles inauditos de descomposición y desorientación a los que está llegando el gobierno libertario”. “Un gobierno incapaz siquiera de balbucear una explicación ante el escándalo de los audios de (el extitular de ANDIS, Diego) Spagnuolo, que lo desnudan como una banda de coimeros”, describió.

Además cuestionó que el de Javier Milei es un gobierno que “se jacta de defender la libertad, pero practica la censura previa y quiere meter preso a los periodistas”, que “se dice liberal, pero está interviniendo en el mercado de cambios, rematando las divisas del país, ante el colapso de todo su esquema económico”.

“Pero, del otro lado, tenemos un peronismo que es incapaz de entusiasmar a nadie. No solo por el papel lamentable que jugaron en su último gobierno y por sus divisiones, sino por sobre todo por su colaboración con el gobierno de Milei: en el Congreso aportando los votos para que se impongan las leyes mileístas, a través de sus gobernadores que aplican el ajuste, y de sus dirigentes sindicales que mantienen a los sindicatos en el inmovilismo ante la ofensiva del gobierno y las patronales”, apuntó.

En ese sentido, Del Plá remarcó que “en este escenario la izquierda está apareciendo como un canal” y que “así lo reflejan numerosas encuestas”. “Pero, por, sobre todo, es lo que se evidencia en las recorridas y en el diálogo con los trabajadores y jóvenes. La autoridad ganada por la izquierda, por su coherencia y por ser una oposición consecuente al gobierno de Milei, va tener su expresión el domingo 7”, finalizó.

Del acto participaron también los dirigentes y candidatos del FIT-U Gabriel Solano, Myriam Bregman, Néstor Pitrola y Pablo Giachello.