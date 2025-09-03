Las escuelas que este domingo 7 de septiembre funcionarán como centros de recepción de votos en las elecciones legislativas provinciales dictarán clases con normalidad el lunes 8.

La decisión es debido a que desde la Dirección General de Cultura y Educación programaron un operativo de limpieza nocturno y un pago al personal auxiliar, dictado mediante la resolución 3915/2025, por medio de la cual creó un “suplemento no remunerativo y no bonificable” de $46.900 para el personal auxiliar de las escuelas estatales en las que funcionen mesas de votación.

La medida, aclararon, regirá tanto para las elecciones legislativas provinciales y municipales que se llevarán a cabo este domingo como también para las nacionales que están programadas para el domingo 26 de octubre.

Desde la cartera educativa dispusieron que se implemente el operativo de limpieza y desinfección “inmediatamente después del cierre de los comicios y del recuento de votos, entre las 18 y las 24 de cada jornada electoral”. Según detallaron, esas tareas incluyen el orden, la limpieza y la desinfección de aulas, sanitarios, mobiliario y espacios comunes y estimaron que para eso se requerirán unas seis horas de trabajo por cada cuatro mesas electorales.

