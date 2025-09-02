Este jueves 4 de septiembre a las 17:00, la reconocida banda local Estelares ofrecerá un recital gratuito en la Plaza Islas Malvinas, de 20 y 51, en el marco del acto de cierre de campaña de Fuerza Patria en La Plata.

El espacio político que representa en la ciudad al proyecto encabezado por el intendente Julio Alak y el gobernador Axel Kicillof realizó una convocatoria cultural y comunitaria para concluir esta etapa de trabajo y acompañar “al equipo de Axel y Alak”.

La campaña oficialista “pondrá en valor la recuperación de espacios públicos, la modernización de servicios y un modelo de desarrollo que incluye obras en todas las localidades de la capital bonaerense”, invitando a la comunidad “a acompañarlos en las urnas el próximo 7 de septiembre con el lema “En La Plata, sigamos con obras” y “las iniciativas que transforman la ciudad se respaldan con un voto””.

Con más de tres décadas de trayectoria, Estelares será la banda principal del encuentro y ofrecerá un repertorio con sus canciones más emblemáticas en una jornada abierta y gratuita.

