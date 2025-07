María Rosa Gonzalez, ex Inspectora jefa distrital de Educación del municipio de Tornquist, se manifestó a través de su perfil en la red social Facebook, luego de que su nombre apareciera en la lista de La Libertad Avanza de Tornquist como candidata por ese espacio.

“Quienes me conocen saben que no suelo expresarme públicamente de este modo, pero la situación actual me obliga a hacerlo. Mi nombre ha sido utilizado sin mi consentimiento para integrar una lista electoral del espacio La Libertad Avanza, como representante del PRO, lo cual no solo constituye una falta de respeto hacia mi persona, sino también una vulneración grave del proceso electoral”, señaló a través de la publicación.

LLA Tornquist informó una lista pero González dijo que no autorizó su inclusión

Asimismo, González añadió que nunca prestó su aval ni autorizó tal inclusión. “Esta situación me genera una profunda indignación. Se trata de una irregularidad seria que debe ser esclarecida mediante una investigación adecuada. De no abordarse con la seriedad que merece, se pone en riesgo la transparencia y legitimidad de un proceso tan fundamental como el democrático. Por lo tanto, exijo la remoción inmediata de mi nombre de dicha lista”, sentenció.

“Me enorgullezco de defender valores como la honestidad, la transparencia, el respeto y el trabajo en equipo, más allá de cualquier ideología o color partidario. Por eso, lamento profundamente que se haya distorsionado de este modo uno de los actos más representativos de nuestra vida en sociedad. Confío en que las autoridades competentes actuarán con la seriedad que este hecho merece. Ya efectúe la denuncia correspondiente”, indicó.

Y concluyó: "Ojalá esto sirva para revisar y mejorar los controles del sistema electoral. No se puede construir una democracia sólida si se permiten atropellos como este. La participación política debe estar basada en el consentimiento, la ética y el compromiso genuino".