En tal sentido, la Junta Electoral, el órgano que regula los asuntos electorales en la provincia, proclamó las listas de Fuerza Patria sin impugnaciones.

Facundo Tignanelli ocupa el segundo lugar de la lista de Fuerza Patria por la Tercera Sección electoral, pero al momento de inscribir su candidatura ante la Junta Electoral el sistema informático lo rebotó: "Candidato no habilitado (...) ya ha sido reelecto en al menos dos mandatos consecutivos". Tignanelli ya fue diputado bonaerense entre 2017 y 2021, pero ese año no logró la reelección y quedó como primer suplente. En 2023, con la renuncia de Mariano Cascallares asumió para completar su mandato. Es por eso que considera que no tuvo los dos períodos que contempla la Ley 14.836.

En el fallo que oficializó las listas, uno de los miembros de la Junta, Dr. Gustavo Juan De Santis, juez de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, citó el artículo 6 de la ley 14.832 (t. seg. ley 15.315) que, “respecto de quienes hubieran desempeñado suplencias sólo se considerará como fuente de inhabilidad, por reelección, un ejercicio, en ese carácter, que supere los dos años distinguiendo, esa hipótesis, de la que cabe para los diputados y senadores titulares para los que, en cambio, rige la restricción del artículo 13bis de la ley 5109 (t. seg. ley 15.315)".

“Considerando - agrega el magistrado - que el postulante no alcanzó los dos años de suplencia, durante el período 2017-2021, tal y como se desprende de las constancias del expediente y lo recoge la oficialización que se decide, por aplicación de la norma citada (art. 6 ley 14.832 cit.), ningún impedimento registra el nombrado para integrar la lista de candidatos en el lugar y para la sección electoral consignada”.

