La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados definitivos de los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, donde Fuerza Patria se impuso con comodidad frente a La Libertad Avanza.

Sin mayores modificaciones, se confirmó que Fuerza Patria logró la mayoría en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. En tanto que se mantiene como la primera minoría en Diputados. Los resultados se pueden consultar aquí.

Cabe recordar que el peronismo se impuso en seis de las ocho secciones (Primera, Segunda, Tercera, Cuarta, Séptima y Octava), mientras que La Libertad Avanza logró imponerse sólo en la Quinta y Sexta.

Fuerza Patria tendrá 39 diputados y 24 senadores a partir del 10 de diciembre; Alianza La Libertad Avanza contará con 30 diputados y 16 senadores; 7 diputados y 3 senadores para Somos Buenos Aires (UCR + aliados), además de los 2 diputados del Frente de Izquierda Unidad que lograron renovador los escaños. Las cámaras se completan con 13 legisladores de otros espacios.

De acuerdo a la resolución firmada por la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, su vicepresidenta, Ana María Bourimborde, y los vocales Eduardo Delbés, Gustavo De Santis, y Federico Thea, la Junta declaró la validez de las elecciones realizadas el 7 de septiembre de 2025.

A su vez, también aprobó “las actas de escrutinio definitivo de las mesas de electores argentinos y extranjeros de la provincia de Buenos Aires correspondiente a las elecciones provinciales del 7/9/25, que se encuentran agregadas a la presente, por sección electoral y orden alfabético de los distritos electorales que componen cada sección”.