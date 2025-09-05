Candidatos de La Libertad Avanza presentaron una medida cautelar para que se les permita votar a los policías bonaerenses que custodiarán los comicios del domingo próximo en el mismo establecimiento donde deberán cumplir sus funciones.

La presentación fue realizada por la senadora María Florencia Arietto, el apoderado de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, y el ex comisario y candidato a diputado Maximiliano Bondarenko.

“Presentamos una medida cautelar para solicitarle a la justicia que le permita votar a los policías bonaerenses. Tramita en el juzgado contencioso administrativo número 4 de La Plata”, anunció Arietto.

Presentamos una medida cautelar para solicitarle a la justicia que le permita votar a los policías bonaerenses. Tramita en el juzgado contencioso administrativo número 4 de La Plata; lo firmó @SPareja_ como Presidente del partido y @bondarenko_maxi como policía retirado. pic.twitter.com/OhpsP5eCHy — María Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) September 5, 2025

Cabe mencionar que el Comando Electoral Provincial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, desplegará 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses y 6.000 miembros de fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y Policía Federal). Parte de ese personal custodiará los locales desde el sábado y habrá refuerzos específicos en los 35 distritos del conurbano.

De acuerdo al Decreto 2197/25, el Ministerio de Seguridad bonaerense va a pagar $75.000 en concepto de viático electoral a todo el personal policial que preste servicios efectivos en el Comando Electoral durante el sábado y el domingo.

