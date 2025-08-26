El Presidente Milei presentó a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en el Teatro San Carlos, de Junín, acompañado por su hermana, Karina Milei, y José Luis Espert, candidato a primer diputado nacional.

Javier Milei arrancó su intervención refiriéndose directamente a los actos de violencia que sufrieron los militantes libertarios. El Presidente se solidarizó y culpó a las “hordas kirchneristas”.

En su alocución, su principal ataque al kirchnerismo y en especial a la gestión de Axel Kicillof. “Con los kirchneristas no hay negociación posible”, sentenció.

En medio de su discurso, también cometió un furcio ante una respuesta del público: “Están nerviosos porque les estamos afanando los choreos”.

🔴 AHORA: "Están nerviosos porque les estamos afanando los choreos", el furcio de Milei durante su discurso en Junín. https://t.co/CPcfWRAYtP pic.twitter.com/mWyAk9zKB2 — Breve (@SomosBreve) August 25, 2025

También se refirió a la modalidad de votación del 7 de septiembre: “Esta boleta permite el fraude”, señaló, y la diferenció de la Boleta Única Papel que se utilizará en las elecciones legislativas, la cual !el gobierno liberal asumió cambiar para que las elecciones limpias". “No sólo eso van a hacer voto cadena, la urna embarazada, los punteros van a comprar políticos y colegios, además hacen candidaturas testimoniales”, enumeró.

"Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo y de acá a octubre haremos una mejor elección, no va a haber testimoniales y se usará con Boleta única de papel. Si ganamos la provincia, le estaremos clavando el último clavo al cajón del kirchnerismo", dijo.

