Kalister será el número 1 para concejales de la lista del frente "Es con Vos, es con Nosotros” (Partido Republicano Federal) en las elecciones en Bahía Blanca que se celebrarán el 7 de septiembre.

Este espacio será encabezado por Hernán González Bécares, quien lidera la lista de diputados provinciales de la sexta sección.

El influencer gastronómico hace su debut en el terreno político. Está cursando la licenciatura en Relaciones internacionales y Ciencia Política.

Cosechó seguidores y visualizaciones por sus reseñas de comidas con un estilo propio en Bahía Blanca y la región con su cuenta "@bahiablancafood".

“Me interesa mucho la política. Recuerdo que yo llegaba a mi casa después del colegio y siempre miraba el noticiero. Y bueno, como en cualquier casa también de los argentinos, se hablaba de política, el dólar subió, el dólar bajó. Así que siempre fue un interés propio”, contó Kalister en declaraciones a APEPE. Y continuó: “Por motivo de la vida que se me fue dando, me fui dedicando más a la gastronomía, pero siempre como que estuve en el tintero a dedicarme a la política. Estudié cinco años de economía acá en la UNS. Y luego, no la terminé, pero ahora estoy estudiando relaciones internacionales y ciencia política, de la Universidad de Palermo a distancia”.

El candidato a concejal mencionó entre sus propuestas rescindir el contrato de Absa y hacer una SAPEM (sociedad de participación estatal mayoritaria). “Como es con el tema de la basura, la idea es hacer también una sociedad anónima con participación mayoritaria del Estado y así arreglar varios problemas que Absa tiene hoy en día, que vemos que no cumple con un montón de cosas”, sostuvo. Otro proyecto es el de “hacer loteos para que la gente pueda acceder a la vivienda propia” porque no quieren “que sea un privilegio”.