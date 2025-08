Por Walter Albarracín

El actual intendente de Rauch y presidente del Foro de Intendentes Radicales de la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Suescun, encabezará la lista del espacio "Somos Buenos Aires", alianza conformada por radicales, peronistas disidentes, Coalición Cívica y referentes del PRO opositores al gobierno de Javier Milei. A continuación, la entrevista completa:

Está en un espacio que es nuevo, Somos Buenos Aires, ¿Cómo van a encarar esta campaña?

La vamos a encarar con todo. Hay una alternativa, como vos decís, nueva, en cuanto al nombre, a la conformación, pero no deja de ser un espacio que hemos ocupado durante mucho tiempo. Acá está el radicalismo y fuerzas que confluyen con el radicalismo. Y es una alternativa que está propuesta desde el hacer. La gran distinción que tiene es que es una propuesta bien territorial, con cantidad de gestores locales, con muchas gestiones a lo largo y a lo ancho de la provincia, en ciudades más chicas más grandes, del interior, del conurbano, con gestiones que realmente se pueden mostrar. A las que nadie tiene que explicarle lo que es el equilibrio de las cuentas, lo que es la transparencia en la gestión, lo que es administrar bien la salud, la educación, lo que es interactuar con el sector privado, lo que es generar políticas para favorecer al comercio, la industria, el agro.

Así que para nosotros nos sale bastante fácil y nos sentimos bastante cómodos en el espacio porque, en definitiva, vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Lo que estamos intentando es proponer otra forma de gestionar la provincia. Y tenemos esta vez una instancia estrictamente local y seccional y lo que sí, vamos a competir seguramente contra un discurso que intentará polarizar la elección. Nos llevan a un tema de tensión permanente, de agravio, de pelea por Twitter, por los medios, de discusiones absolutamente estériles, que no sirven para nada. Pero hasta les es útil intentar polarizar una elección porque de un lado, sinceramente, no conocen el territorio y no tienen idea de los problemas. Entonces es muy difícil que puedan hablar de una agenda local, territorial, seccional de la provincia, porque no lo conocen, no lo han caminado, no tienen representantes reales en los territorios. Hay excepciones, pero no a lo largo y a lo ancho de la provincia. Esa es la realidad.

Y por el otro lado, la verdad que son quienes vienen gestionando la provincia y tienen serios problemas para explicar por qué no pueden sacarla adelante y por qué está en crisis tres o cuatro de los principales problemas de la provincia. ¿no?

Entonces, si no podés sacar adelante la salud, si los índices o la forma en la que funciona la educación no es buena, si los índices de inseguridad son los que tenemos, es difícil hablar de lo que te toca gestionar y no poder resolverlo. Y de los otros, no lo conocen y además no quieren, porque la idea es abandonar que el Estado no esté, no hablan de un Estado eficiente sino de un Estado que no esté. Entonces, nosotros creemos en tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, creemos en un Estado eficiente, esa es nuestra propuesta.

- A usted le toca pelear con dos pesos pesados de Mar del Plata, que son Guillermo Montenegro (La Libertad Avanza) y Fernanda Raverta (Fuerza Patria). Por lo menos en la lista de la seccional, ¿cree que se va a provincializar la elección o se va a nacionalizar? Ustedes, ¿van a intentar terciar entre estos dos frentes?

Se da un poco una situación similar a la que te contaba, la quinta tiene esa particularidad: tiene un 40% del electorado en Mar del Plata y otros 26 distritos que tienen casi el 60%. Una quinta que es una de las secciones más grandes territorialmente y la tercera en electores que tiene la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que es riquísima, diversa, compleja, tiene de todo y es una oportunidad excelente para abordar los problemas. Tiene tierra, mar, sierras, turismo, agricultura, ganadería, puerto, pesca y, quizás, se intente llevar la discusión o la pelea local entre dos figuras nacionales que poco tienen que ver con el territorio de la quinta sección electoral.

Lo que intentaremos hacer es sortear esto, ¿no? De poder hablar de los problemas de los bonaerenses en la quinta sección electoral y no quedar enredados en una pelea entre Montenegro y Raverta que no va a tener eje en ningún problema de los bonaerenses.

- Siempre hay una falta de visión en cuanto a las regiones de la provincia, porque siempre se habla de una provincia de Buenos Aires que es tan diversa que no tiene nada que ver el norte con el sur, el este y el oeste. ¿Por qué no se puede avanzar en esa regionalización y así impulsar a los municipios en conjunto?

Porque no hay decisión política, porque quienes nos gobiernan no viven en la provincia de Buenos Aires. En general la mayoría de los gobernadores que hemos tenido provienen de la Capital Federal. Y no la conocen, no hay voluntad política de resolverlo.

Nosotros que estamos en el territorio, que sabemos qué es lo que nos pasa, que padecemos todos los días, que somos vecinos, que caminamos el barrio, que hablamos con los productores, que hablamos con los industriales y los comerciantes, nos damos cuenta que no se puede abordar esta provincia de la misma manera: el sur con el norte, el interior productivo con el cordón industrial, el conurbano con el interior.

Además no tenemos un modelo eficiente de gestión de provincia. No hay voluntad de encarar las cosas. No se puede obtener resultados distintos haciendo siempre lo mismo. Esta provincia viene repitiendo los mismos errores. Tiene regionalizada como de ocho formas distintas, uno para educación, uno para justicia, otro para salud, otro para el tratamiento de no sé qué. Y la realidad es que no tiene una regionalización en función de lo principal que deber tener que es su fuerza productiva, la que genera el empleo. Lo demás se puede acomodar de una u otra manera y tomar modelos eficientes.

Vos podés hacer un sistema, regionalizar la salud con un modelo eficiente de derivación, no todos los hospitales de todos los municipios pueden tener todas las complejidades, porque ese no es un sistema eficiente y no hay bolsillo que aguante eso, pero tampoco puede ser que vos tengas que derivar y ser una ruleta para poder conseguir una cama para derivar a una persona. Entonces, lo que normalmente los intendentes terminan haciendo es tratando de tener cada vez mayor complejidad para ver si pueden resolver el problema en su territorio. Y eso termina siendo un modelo ineficiente.

Ahora, nosotros lo vemos, lo padecemos todos los días, lo conocemos. Sabemos que hay que elegir lugares determinados, hacerlos con la complejidad que tiene y garantizar derivaciones seguras y eficientes para que todo el mundo esté tranquilo y no busque. Entonces que aporte a ese lugar y no hacer cientos de hospitales con mucha complejidad que no la pueden sostener.

Hace mucho tiempo, un señor planteó cuál es la forma de no tener problemas con el tema del agua, ¿pero qué tiene que ver el tema del agua? Y tiene que ver que en un mal tratamiento de agua, en unas lluvias que no son muy abundantes, terminan inundándose un lote de hectáreas y se pierde cosecha y se pierden pasturas, entonces hay menos terneros creados o son menos granos obtenidos. Eso es riqueza que no derrama en las ciudades. Hace rato que se sabe que hay que hacer pequeñas obras de retención del agua, aguas arriba. Y se buscan grandes obras.

Lo que nosotros buscamos hacer es llevar el conocimiento del territorio y el modelo de gestiones, estás lleno de gestiones eficientes en distintos temas para poder, digamos, mejorar lo que es la gestión de la provincia. Creemos que hay que dar vuelta a muchas de las cosas de la provincia y gestionar de abajo hacia arriba. Los municipios tienen muy poquita posibilidad de decidir sobre los recursos y sin embargo tienen que resolver el 80% de los problemas. Eso es lo que hay que cambiar para hacer un modelo eficiente. Pero no es a los gritos y hablando del precio del dólar y hablando de la política internacional y hablando del riesgo país.

Acá hay que hablar de cómo funciona el IOMA, de cómo hacemos para mejorarle a los productores, cómo hacemos para ayudar a los empresarios. Nadie habla de los pequeños y medianos empresarios, son los que generan el 80% del empleo del país.

Si nos parece que vamos a seguir resolviendo votando entre dos personas que porque son conocidas y no conocen el territorio y se pelean a ver quién grita más fuerte y con eso vamos a resolver los problemas, nosotros proponemos otra cosa.

- Si resultara electo iría al Senado si va a asumir y qué le parecen las “testimoniales”

Por supuesto, sí que voy a asumir por todo esto que te estoy diciendo. Es una oportunidad que quienes venimos del territorio estamos esperando. Y obviamente es un esfuerzo enorme encargar un desafío de este tipo. Y te imaginas que de poder tener la posibilidad de ser acompañado por la gente, para nosotros esto es un primer paso.

Nosotros creemos muchísimo en que de a poquito vamos a poder generar este cambio de gestión, este cambio de pensar la provincia.

Obviamente que esta es una elección legislativa, pero estamos trabajando para un proyecto que pretende gobernar la provincia de Buenos Aires.

Esto no solo se cambia a la legislatura. Hay que pensar en resignar, hay que pensar en regionalizar. Entonces, este es el primer paso. Lo último que podríamos hacer es que si la gente nos confía el voto no va a asumir la responsabilidad.