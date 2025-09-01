En conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó los detalles del operativo que se implementará el próximo 7 de septiembre, cuando se realicen por primera vez en la Provincia elecciones desdobladas.

Bianco precisó que estarán habilitados 6.934 locales de votación, en su mayoría escuelas dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, donde funcionarán 41.189 mesas.

El Comando Electoral Provincial, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, desplegará 34.778 efectivos: 28.778 policías bonaerenses y 6.000 miembros de fuerzas federales (Prefectura, Gendarmería y Policía Federal). Parte de ese personal custodiará los locales desde el sábado y habrá refuerzos específicos en los 35 distritos del conurbano.

“Por primera vez vamos a tener un triple chequeo en la apertura de mesas, con reportes simultáneos de delegados escolares, efectivos policiales y el Correo Argentino mediante una aplicación web en tiempo real”, destacó Bianco.

El centro de monitoreo funcionará en La Plata, en el edificio del 911, mientras que habrá 138 subcomandos electorales distribuidos en cada municipio, con refuerzos en La Matanza y General Pueyrredón por su magnitud poblacional.

Bianco recordó que el viernes 5 a las 8.00 de la mañana finaliza la campaña electoral, y que el domingo 7 el transporte público —automotor y fluvial— será gratuito para facilitar la concurrencia a las urnas, incluso en las islas del Delta.

La transmisión de datos se realizará desde 5.555 locales equipados, mientras que en otros 1.384 se hará a través de 220 sucursales electorales digitales. Los primeros resultados provisorios se conocerán a partir de las 21.00, y estarán disponibles en la web resultados.eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar y en la aplicación oficial “Elecciones Bonaerenses”.

El escrutinio definitivo comenzará el viernes 12 de septiembre en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, a cargo de la Junta Electoral Provincial. Bianco también resaltó que habrá cuarto oscuro accesible y voto asistido, sin necesidad de presentar certificado de discapacidad.