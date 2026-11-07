Las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) dejaron un nuevo escenario político dentro de la casa de estudios. Luego de tres jornadas de votación en las 17 facultades, las distintas expresiones del peronismo ampliaron su presencia y quedaron al frente de nueve centros de estudiantes, mientras que Franja Morada conservó siete conducciones. El centro restante seguirá en manos de una agrupación independiente.

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Los resultados más significativos se registraron en Ciencias Económicas y Ciencias Veterinarias, donde el radicalismo universitario perdió dos espacios que habían sido considerados históricos. En Económicas, el Movimiento de Unidad Estudiantil de Ciencias Económicas (MUECE) puso fin a 32 años de conducción de Franja Morada. En Veterinarias, el frente Juntos por Vete logró recuperar el centro para el peronismo después de más de medio siglo.

Además de elegir a las autoridades de los centros, los estudiantes definieron la integración de los consejos directivos y del Consejo Superior. El escrutinio mostró algunas competencias muy parejas, pero también ratificó el predominio de distintas agrupaciones en varias facultades.

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Los resultados en las 17 facultades de la UNLP

Arquitectura y Urbanismo: Franja Morada logró sostener el centro de estudiantes, aunque tuvo una disputa ajustada con Fuera de Escala, espacio relacionado con la Juventud Universitaria Peronista (JUP). La oposición incrementó sus votos y mantuvo la representación por la minoría en el Consejo Directivo.

Artes: Cronopios, agrupación vinculada a Patria Grande, consiguió renovar su mandato tras imponerse sobre De Sol a Sol, referenciada en La Cámpora. El resultado fue de 2.700 votos contra 2.433, una diferencia de apenas 267 sufragios. La distancia se redujo considerablemente respecto de 2025, cuando el oficialismo había ganado por más de 1.400 votos.

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Ciencias Agrarias y Forestales: Franja Morada confirmó su fortaleza con 764 votos frente a los 308 obtenidos por Cambium, espacio relacionado con La Mella. El radicalismo continuará al frente del centro, mientras que su competidor conservará un lugar por la minoría.

Ciencias Astronómicas y Geofísicas: La agrupación radical también retuvo la conducción del Observatorio, donde reunió 270 sufragios. Suma Observatorio quedó en segundo lugar con 117 votos y logró mantener una representación en el Consejo Directivo.

Ciencias Económicas: Uno de los resultados más relevantes de los comicios fue el triunfo del MUECE, vinculado a Patria Grande. La agrupación consiguió desplazar a Franja Morada, que conducía el centro desde hacía 32 años. En la elección anterior había quedado a 228 votos de la victoria y esta vez logró revertir el resultado.

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Ciencias Exactas: Franja Morada volvió a imponerse y mantuvo la conducción estudiantil. En el Consejo Directivo tendrá tres representantes, mientras que las otras dos bancas corresponderán al Colectivo Estudiantil, relacionado con La Cámpora, y a SUMA.

Ciencias Jurídicas y Sociales: El radicalismo universitario conservó el centro de estudiantes de Derecho, en una elección en la que participaron numerosas agrupaciones. La jornada también estuvo marcada por momentos de tensión entre militantes, entre ellos un episodio en el que un docente que fiscalizaba para Franja Morada escupió a un estudiante opositor.

Ciencias Naturales y Museo: El Frente Natural ratificó su liderazgo y mantuvo los cinco representantes en el Consejo Directivo. De esta manera, la agrupación aseguró la continuidad de su conducción frente a las distintas listas que participaron de la votación.

Ciencias Veterinarias: Juntos por Vete consiguió una victoria histórica y terminó con el predominio de Franja Morada. El frente obtuvo 759 votos contra 477 del radicalismo, una diferencia de 282 sufragios. El peronismo recuperó así un centro que no conducía desde hacía más de 50 años. En 2025 había perdido por apenas 22 votos, aunque ya entonces había conseguido cuatro de las cinco bancas del Consejo Directivo.

Humanidades y Ciencias de la Educación: La Jauretche, agrupación vinculada a la JUP, retuvo el centro por cuarto año consecutivo. UniTE, relacionada con el Partido Comunista Revolucionario (PCR), mantuvo su representación por la minoría en el Consejo Directivo.

Informática: Franja Morada fue la primera en confirmar su triunfo mediante el sistema de voto electrónico. Alcanzó el 42,63% de los sufragios, frente al 34,54% de La Fuente, vinculada a la JUP. Aunque conservó el centro y cuatro de las cinco bancas del Consejo Directivo, perdió más de 500 votos respecto del año pasado. Su principal competidora, en cambio, sumó casi 300.

Ingeniería: El radicalismo universitario obtuvo uno de sus resultados más contundentes. No solo retuvo el centro de estudiantes, sino que también consiguió las cinco bancas disponibles en el Consejo Directivo. Lista Unidad, su principal rival, no llegó al 20% necesario para acceder a una representación por la minoría.

Medicina: Remediar, espacio relacionado con la JUP, volvió a ganar y conservó el centro de estudiantes de una de las facultades con mayor cantidad de electores. También mantuvo la mayoría en el Consejo Directivo, mientras que Viento de Abajo, vinculada a La Mella, obtuvo la representación minoritaria.

Odontología: El Movimiento Odontológico Independiente (MOI) confirmó su predominio y siguió al frente del centro, que conduce desde hace décadas. Reunió 1.532 votos para el centro y 1.508 para el claustro. Sin embargo, perdió una banca en el Consejo Directivo, que pasó al Frente Odontológico Estudiantil (FOE).

Periodismo y Comunicación Social: La agrupación Rodolfo Walsh, vinculada a La Cámpora, volvió a imponerse y extendió una conducción que mantiene desde 2009. Obtuvo 1.739 votos, frente a los 1.055 de Fandango, relacionada con La Mella, que conservó su lugar por la minoría.

Psicología: La Jauretche, vinculada a la JUP, retuvo el centro que había conquistado en 2025, cuando desplazó a Franja Morada. El resultado consolidó el avance peronista y profundizó el retroceso radical, que además perdió la banca que tenía por la minoría en el Consejo Directivo.

Trabajo Social: MILES mantuvo la conducción estudiantil y aseguró la continuidad de su representación. La distribución general de fuerzas no presentó modificaciones importantes y la JUP conservó un lugar por la minoría en el Consejo Directivo.

Cómo quedó el mapa político universitario

Más allá de la distribución de los centros de estudiantes, el escrutinio también reflejó cambios en la representación dentro de los órganos de gobierno de la UNLP.

Franja Morada continúa siendo la agrupación con mayor cantidad de consejeros estudiantiles, aunque sufrió una reducción: pasó de 36 a 30 bancas. La JUP, por su parte, incrementó su representación de 18 a 20 consejeros y superó los 22.000 votos en el conjunto de las facultades, por encima de los poco más de 17.000 obtenidos por el radicalismo.

La Mella reunió más de 12.000 sufragios y consiguió 11 representantes. También conservaron espacios las distintas agrupaciones vinculadas a La Cámpora. La izquierda sumó alrededor de 5.500 votos y mantuvo una banca en Humanidades, mientras que las listas libertarias alcanzaron cerca de 1.000 sufragios, pero no lograron ingresar a los consejos directivos.

El balance de los comicios muestra un avance de las fuerzas peronistas y un retroceso de Franja Morada, que perdió tres conducciones en los últimos dos años: Psicología en 2025 y Ciencias Económicas y Veterinarias en 2026.