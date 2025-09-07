Elecciones en Pergamino: Un candidato libertario fue a votar montado a caballo
Se trata de Mariano Crespi, quien dice ser "la verdadera opción de Milei".
Crespi dijo que "lo bueno de esta campaña, pierda o gane es que a mucha gente le saqué la máscara, en el 2023 apoye a la gente equivocada, ahora lo pude remediar".
El candidato a concejal del Partido Libertario protagonizó días atrás un bochornoso episodio en un canal de TV. El hecho ocurrió minutos antes de que iniciara una entrevista en un programa político del canal 4.
En ese momento se hizo presente, sin haber sido convocado, Jorge Dib, concejal de La Libertad Avanza en Pergamino, lo que dio inicio a un cruce de acusaciones, reproches y descalificaciones que elevaron la tensión en el lugar.
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión