El sindicalista Pablo Micheli rechazó la objeción de la Junta electoral del Frente de Todos a su lista en la cuarta sección electoral, razón por la cual no habrá internas en esa región.

El Movimiento Político, Cultural y Ecológico para la Unidad brindó detalles de lo ocurrido en Junín. "Argumentan cuestiones que no son ciertas, que no tienen asidero, porque cumplimos con todos los pasos requeridos. Se dio de baja a la mayoría de las listas presentadas para competir contra las listas “oficiales” del FdT y no logramos entender esta postura de la Junta Electoral de no poder dirimir diferencias en las urnas", dijo Micheli.

Y añadió: "Lamentamos esta decisión porque estas cosas no le hacen bien a la democracia. Tachan a quien consideran que no debería participar», señaló Micheli, quien tenía intenciones de competir como precandidato a senador provincial.

"Si bien en esta oportunidad nuestro espacio no tuvo el lugar en la lista oficial del FdT, seguiremos defendiendo la política del gobierno nacional y, en particular, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, como así también, continuaremos trabajando para que el peronismo triunfe en la Cuarta Sección electoral", afirmó Micheli.

Asimismo el sindicalista oriundo de Junín, indicó: "En principio, seguiremos caminando de cara al 2023, pero estamos proyectando a futuro ya que en este casi año y medio de vida hemos confluido con espacios respetables y representativos que están dispuestos y comprometidos a fortalecer esta experiencia".