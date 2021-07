Este sábado vence el plazo para que las juntas electorales de los frentes y los partidos que competirán en las PASO oficialicen sus listas ante la Junta electoral de la Provincia de Buenos Aires. Desde la presentación de nóminas el pasado sábado, las alianzas tiene una semana para avalar o bajar las presentaciones. En ese sentido, en la noche de este jueves el Frente de Todos sacó la resolución 6, por la cual observa 5 listas seccionales y decenas de nóminas distritales, que no podrán competir en las Primarias.

En ese marco, la Junta Electoral del Frente de Todos bajó la lista de Sergio Berni en la Segunda Sección bonaerense argumentan que carecía de "avales suficientes" y "no contar con los DNI de los candidatos". La línea de Alberto Fernández, enemistada con el Ministro de Seguridad, querían dejar fuera de competencia al funcionario de Kicillof, que inscribió su nómina a último momento para disputar por una banca en la Legislatura. Los propios intendentes de esa sección habían hecho fuerza para que Berni decline su espacio.

Pero la de Sergio Berni no fue la única lista observada. Junto con la boleta del titular de la cartera de Seguridad fueron dadas de bajas otras nóminas. La idea es que el Frente de Todos, en los distritos donde gobiernan, no tengan internas en las PASO. También fue forzada a bajarse la del sindicalista Pablo Micheli, que pretendía presentarse como precandidato a senador por la Cuarta Sección. En este caso la observación curiosamente fue porque en la grilla "no distingue entre precandidatos titulares y suplentes".

En la Primera, Osvaldo Rafael Rodríguez pretendía competirla a la tira oficial por las candidaturas al Senado, pero se le objetaron los mismos problemas que a la de Micheli. En la Segunda también se había presentado una lista encabezada por Teodoro Díaz, bajada por falta de avales. Lo mismo provocó la caída de la nómina presidida por Néstor Stefani por diputados de la Tercera Sección. De esta manera no hay más de una lista del Frente de Todos en ninguno de los 8 distritos en los que se compite por cargos legislativos.

Resolucion 4 Oficializacion Legisladores Provinciales by La Noticia 1 DeMedios on Scribd

Listas oficializadas, Sección por Sección:

PRIMERA SECCIÓN

Luis Omar Vivona

SEGUNDA SECCIÓN

Naldo Raúl Brunelli

TERCERA SECCIÓN

Mariano Cascallares

CUARTA SECCIÓN

Walter Sergio Torchio

QUINTA SECCIÓN

Pablo David Obeid

SEXTA SECCIÓN

Enrique Alejandro Dichiara

SÉPTIMA SECCIÓN

Eduardo Luján Bucca

OCTAVA SECCIÓN

Juan Ariel Archanco



Resolucion 5 Oficializacion Listas Municipales by La Noticia 1 DeMedios on Scribd

El listado de los bajados, distrito por distrito:

PRIMERA SECCIÓN

Eduardo Russo (Moreno)

César Elías (Morón)

Daniel Yuse (Navarro)

Lucía Bonini (Pilar)

Carlos Tello (San Fernando)

Onorio Domínguez (Suipacha)

María del Carmen Tesone (Tigre)

SEGUNDA SECCIÓN

Juan C. Lischetti (Baradero)

César Jataf (Baradero)

Jorge Alberto Reinick (Baradero)

Oscar Cosentino (Colón)

Maria Eugenia Mengarelli (Pergamino)

Maria Florencia Mileta (Pergamino)

Leonardo Borrasca (Ramallo)

Ricardo Adrián Rivolta (Rojas)

Luis Biorlegui (Rojas)

Diego Ignacio Gaytan (San Nicolás)

Juan Cruz Acosta (San Pedro)

Pablo Guacone (San Pedro)

Rodolfo Trelles (San Pedro)

Fernando Vaccaiani (Zárate)

Lucas Castiglioni (Zárate)

TERCERA SECCIÓN

Miguel Marcovici (Almirante Brown)

Jorge Calzoni (Avellaneda)

Jonathan Daniel Barros (Berisso)

Dante Calderón (Berisso)

Guido Peralta (Cañuelas)

Walter Villarreal (Florencio Varela)

Osvaldo Roberto Martínez (Florencio Varela).

Blanca Esther Ifran (Florencio Varela)

María Laura Ramírez (La Matanza)

Daniel Dauría (La Matanza)

Juan Carlos Ferreira (La Matanza)

Ariel Farías (La Matanza)

Argentinadel Valle Lobo (Quilmes)

CUARTA SECCIÓN

Miguel Duarte (Junín)

Guillermo Rodríguez (Nueve de Julio)

QUINTA SECCIÓN

Nicolas Luizzi (Ayacucho)

Walter Bellocq (Ayacucho)

Laura Itati Caballero (General Lavalle)

Carlos Zotta (General Madariaga)

Rodolfo “Manino” Iriart (General Pueyrredon)

Maria del Rosario Borges Nazareth (Lezama)

Susana Peralta (Monte)

Marcelo Ordoqui (Necochea)

SEXTA SECCIÓN

Sebastián Enrique Mas (Bahía Blanca)

Leandro Nievas Offidani (Bahía Blanca)

Sergio Ferraro (Benito Juárez)

Ignacio Letona (Coronel Pringles)

Juan Luis Garayzar (Coronel Rosales)

Flavio Diez (Coronel Suarez)

Sergio Córdoba (Daireaux)

José Manuel San Martín (Patagones)