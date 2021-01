Las clínicas privadas en el partido de San Pedro no interna pacientes con coronavirus y derivan al Hospital Subzonal "Dr. Emilio Ruffa", según confirmó el secretario de Salud comunal, Guillermo Sancho a LaNoticia1.com.

Se trata de la Clínica San Pedro y el Sanatorio Coopser. El funcionario admitió que por el aumento de casos positivos en los últimos días la situación es preocupante.

Al momento según el último reporte, hay 34 nuevos positivos, se tomaron 71 nuevas muestras y 133 activos que ponen en alerta al sistema.

"En principio estarían atendiendo por Guardia pero están derivando al Hospital, están con dificultades en cuanto al recurso humano, por lo que no se encuentran en condiciones, por lo visto, de afrontar la internación de estos pacientes", explicó mientras participaba del operativo de vacunación. "No me lo notificaron, lo estamos viendo sobre la marcha", subrayó.

Además, recalcó que si la decisión se sostiene deberán "tomar intervención con el Ministerio de Salud" de la Provincia de Buenos Aires. Sancho sostuvo que "el problema con los médicos" se puede "resolver" pero en caso de que el nosocomio local se sature tendrán que "derivar pacientes". "Las obras sociales se tendrán que hacer cargo de la internación y derivación", dejó en claro.

"Estamos viendo un panorama que queremos ponerlo en conocimiento, tendrá que tomar cartas en el asunto el Ministerio de Salud. Estamos en diálogo permanente con región sanitaria haciendo gestiones también para alivianar el costo económico y financiero", advirtió.