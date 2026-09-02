El exdiputado nacional y expresidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, realizó un duro diagnóstico sobre la gestión de Javier Milei y cuestionó el rol que, según su mirada, tiene el mandatario dentro del Gobierno.

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Monzó, quien fue Diputado de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires hasta 2025, además de haber presidido la Cámara baja, nació en Carlos Tejedor, en el interior bonaerense.

Durante una entrevista con Luis Novaresio en A24, el dirigente apuntó directamente contra el funcionamiento del Poder Ejecutivo y sostuvo que el Presidente se encuentra alejado de la gestión cotidiana.

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La crítica a Javier Milei

En uno de los pasajes más contundentes de la entrevista, Monzó afirmó: “Milei no preside, no gestiona, no gobierna, gobierna la hermana. Hasta eso es grave”.

Ante la consulta de Novaresio sobre si se refería literalmente al rol de Karina Milei, el exdiputado insistió: “Él está recluido, gobierna la hermana”.

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Para Monzó, el esquema de conducción del Gobierno difícilmente se modifique. En ese sentido, cuestionó la personalidad del Presidente y señaló: “Milei sabe destruir, pero no sabe construir”.

Según su análisis, la dificultad para construir consensos estaría vinculada con la imposibilidad de reconocer al otro como interlocutor político.

“Su narcisismo no le permite mirar y observar al otro”, sostuvo.

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El dirigente también dejó otra frase que fue destacada durante la entrevista: “Él cree que es un tuitero con custodia, y no que es el presidente de la Nación”.

Y agregó que Milei “no termina de asumir que hay una institución, que es ser presidente de la Nación, que está muy por encima”.

El respaldo a los Caputo

Monzó también se refirió a Luis “Toto” Caputo, con quien compartió la gestión de Mauricio Macri, y diferenció su desempeño del resto del Gobierno.

“Si no tuviera los dos Caputos, este gobierno hubiera sido una catástrofe”, afirmó, en referencia al ministro de Economía y al asesor presidencial Santiago Caputo.

Sobre el titular del Palacio de Hacienda, destacó especialmente su experiencia en materia financiera: “Conoce el esquema financiero como pocos en la Argentina”.

Para Monzó, esa capacidad permitió sostener el rumbo económico de la administración libertaria en momentos complejos.

Hadad y Brito, en el escenario de 2027

El exdiputado bonaerense también fue consultado sobre el escenario político de los próximos años y comenzó a mencionar nombres que podrían tener protagonismo de cara a 2027.

En ese marco, manifestó su deseo de que empresarios con peso en la Argentina se involucren directamente en la política.

“Ojalá Hadad se anime, ojalá Jorge Brito”, expresó.

De esta manera, Monzó puso sobre la mesa los nombres de Daniel Hadad y Jorge Brito como posibles figuras para una alternativa política hacia las próximas elecciones presidenciales.

Al mismo tiempo, descartó un eventual regreso del kirchnerismo y ubicó tanto a ese espacio como a Axel Kicillof en una posición que calificó como “muy dogmática”.