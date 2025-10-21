El diputado nacional Emilio Monzó volvió a poner el foco en el estado crítico de las rutas nacionales bonaerenses con un video difundido en sus redes sociales, donde muestra las condiciones de la Ruta Nacional 3 y denuncia la falta de inversión en obra pública.

Ads

El legislador recorre un tramo de la carretera y mide los baches y se propone buscar el de mayor dimensión:

“Vamos a buscar el bache más grande”, comenta Monzó mientras muestra los daños en el pavimento.

Ads

Cada centímetro de bache en este pequeño tramo de la Ruta 3 representa el abandono de las rutas bonaerenses nacionales.



Esto es lo que ocurre cuando no hay inversión. La obra pública está tocando mínimos históricos. Activarla no es un capricho: es una urgencia. pic.twitter.com/FRDmQyfrZT — Emilio Monzó (@monzoemilio) October 20, 2025

“Me parece que encontramos al ganador de este pequeño trayecto. Fijate, estos son pedazos de autos”, señala.

Monzó detalló que los baches medidos van desde 1,50 metros hasta 5 metros de extensión. En su publicación acompañó las imágenes con un mensaje contundente:

Ads

“Cada centímetro de bache en este pequeño tramo de la Ruta 3 representa el abandono de las rutas bonaerenses nacionales. Esto es lo que ocurre cuando no hay inversión. La obra pública está tocando mínimos históricos. Activarla no es un capricho: es una urgencia”.

La Ruta Nacional 3 es uno de los corredores más importantes del país, uniendo el Área Metropolitana de Buenos Aires con el sur del territorio bonaerense y conectando polos agrícolas, industriales y turísticos.