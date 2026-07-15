En la antesala del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata difundió una carta abierta dirigida a la Selección con un mensaje cargado de emoción, memoria y apoyo.

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El documento, comienza con una invitación a los jugadores: "Jueguen con el corazón de potrero", y destaca el orgullo que despierta el equipo en todo el país.

"Muchachos: hoy nos volvemos a ilusionar", expresa el texto, que además resalta que el seleccionado logró convertirse nuevamente en "un punto de encuentro, como un refugio de pertenencia del cual sentirnos profundamente orgullosos".

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Sin embargo, el mensaje también busca quitarle al encuentro cualquier carga de revancha vinculada a la Guerra de Malvinas. "Sobre los enfrentamientos contra los ingleses, queremos decirles algo con el corazón en la mano: Diego ya nos vengó. No quedan deudas deportivas que saldar con ellos", afirmaron los excombatientes.

En ese sentido, remarcaron que "sigue siendo solo un partido de fútbol. Nada más y nada menos", y pidieron a los futbolistas que mantengan la serenidad en un compromiso de enorme trascendencia.

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"Les pedimos que mantengan la calma. Jueguen con ese espíritu de potrero, con la resiliencia y la rebeldía que el futbolista argentino lleva desde la cuna", señalaron.

En el tramo final de la carta, el CECIM recordó que "todo un país va a estar empujando detrás de ustedes" y alentó al plantel a disputar el encuentro sin presiones. "Jueguen liberados: el resultado de un partido no los va a definir. El bronce y el amor eterno del pueblo ya lo tienen ganado", sostuvieron.

Además, el mensaje incluye un párrafo especialmente dedicado a Lionel Messi. "¿Que Messi todavía no jugó contra Inglaterra? ¿Que nunca hizo un gol un 15 de julio? ¡A por eso, Leo! Aunque la verdad es que a tu leyenda no le hace falta absolutamente nada para ser perfecta", escribieron.

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Finalmente, los excombatientes reafirmaron que "un partido no define una causa que es, fue y será permanente", y cerraron con un mensaje de aliento: "Jueguen por ustedes, jueguen por la camiseta. Nosotros los abrazamos desde acá. ¡Vamos, Argentina! Las Malvinas son Argentinas."