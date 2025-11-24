En una sesión atravesada por el dolor, el Concejo Deliberante de Tigre rindió un sentido homenaje al concejal Mariano Pelayo, quien falleció recientemente. El tributo se realizó al inicio de la sesión ordinaria Nº17, luego de los tres días de duelo decretados por el Municipio.

Ads

El presidente del cuerpo, Miguel Escalante, abrió la ceremonia y dio la palabra a representantes de todos los bloques, en un recinto donde predominó la emoción. La mayoría de los ediles, visiblemente afectados, manifestaron su conmoción por la repentina partida de su compañero.

Puede interesarte

Uno de los momentos más significativos fue la presencia de la banca vacía de Pelayo, donde se colocó una ofrenda floral en su memoria. De pie, los concejales realizaron un minuto de silencio que hizo desaparecer el habitual ruido del recinto y dio paso a un clima de respeto y reflexión.

Ads

Durante las intervenciones, los ediles destacaron la trayectoria, la capacidad técnica y el compromiso con la función pública que caracterizaron a Pelayo. Coincidieron en que su ausencia deja un vacío difícil de reemplazar en el trabajo legislativo y en la dinámica política local.

El homenaje concluyó con un mensaje de acompañamiento a la familia, amigos y compañeros de militancia del concejal, en una despedida institucional que buscó honrar su legado en la comunidad tigrense.

Ads