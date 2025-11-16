Mariano Pelayo falleció en la noche del sábado (15 de noviembre) como consecuencia de un infarto, a los 40 años de edad.

Además de la banca de concejal en Tigre, el dirigente del espacio La Libertad Avanza que a nivel local tiene como referente a Segundo Cernadas en el distrito, se desempeñaba como director en la empresa Belgrano Cargas.

“Querido compañero de ruta, te voy a extrañar. Siempre te admiré, siempre tenías la respuesta para cada situación. Lo diste todo Marian. Gracias, gracias, gracias!”, fue el mensaje de Cernadas para despedir al edil tigrense.

Pelayo había ingresado en 2019 al Concejo Deliberante y fue reelecto en 2023 por la lista de Juntos por el Cambio, aunque actualmente formaba parte del bloque de La Libertad Avanza. En cuanto a su reemplazo, la banca quedará en manos del primer suplente de la lista por la cual fue electo.

Se trata de un nuevo golpe en las filas de LLA en las últimas horas ya que falleció un concejal electo en Chacabuco, Fernando Nanni.

