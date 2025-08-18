Sebastián Pareja, candidato a Diputado Nacional por la Provincia en representación de La Libertad Avanza, salió a cruzar la boleta de Fuerza Patria poco después de conocerse el cierre de listas en territorio bonaerense.

“La lista que ofrece el peronismo en la provincia de Buenos Aires, tanto en el ámbito seccional como nacional, es ridícula, no hay renovación de nada; se están dividiendo la última porción de la torta", señaló.

Y añadió: “Ha quedado muy clara la interna de ellos. Eligieron como candidato a un ministro del gobierno de Cristina Kirchner (en alusión a Jorge Taiana). Eligieron confrontar al gobierno de Milei con el kirchnerismo, no han elegido a otra tribu, ni por el lado de Grabois, ni de Massa, ni de Kicillof, lo que nosotros tenemos enfrente es al kirchnerismo”.

“La estrategia nuestra es entender que acá hay un antes y un después, está el pasado y el futuro, está el kirchnerismo y está la libertad, y la defendemos como dijo el Presidente. Tenemos que hacer lo que hay que hacer por la Argentina, por ese conurbano que ustedes conocen. Es muy difícil esa tarea y hay que tener lo que hay que tener para meterse ahí y hacer las cosas que no se hicieron nunca”, concluyó Pareja en declaraciones televisivas.

