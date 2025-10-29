La Junta nacional electoral con competencia en la provincia de Buenos Aires comenzó este miércoles con el escrutinio definitivo de la elección que arrojó ganador a la lista de La Libertad Avanza en el conteo provisorio.

Mientras tanto, durante la apertura del acto, Alejo Ramos Padilla convocó a los espacios políticos a resolver los "desafíos" que representa el nuevo sistema electoral. Dijo que a lo largo de 2026 se deberá debatir cómo continúa el proceso de modernización del sistema electoral bonaerense tras la implementación de la Boleta Única Papel.

“Quedarán para los próximos meses, para el año 2026, cómo se continúa con este nuevo instrumento de votación. Hay un enorme desafío que tiene que ver con las PASO y la Boleta Única Papel. Cómo reintegrar o cómo recuperar el sistema democrático y de organización de los partidos políticos”, expresó el magistrado.

Ramos Padilla recordó que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias fueron suspendidas, pero consideró que el debate sobre su continuidad “sin lugar a dudas se va a dar el año que viene”. En ese sentido, subrayó que es necesario que se realice y que, de ser posible, “se haga en un año no electoral”.

Además, el juez aprovechó para dejar una recomendación a los nuevos funcionarios electos: “Una pequeña sugerencia a los candidatos electos: la previsibilidad, poder actuar con tiempo, es siempre una herramienta que fortalece los sistemas electorales”.

Por último, Ramos Padilla señaló que existen otras discusiones pendientes dentro del sistema electoral argentino, entre ellas la subrepresentación de la provincia de Buenos Aires en el Congreso. “Elegimos 35 diputados, son 70 los diputados bonaerenses, pero representan casi el 40% del padrón electoral”, advirtió.

“El debate sobre la representación, la modernización y el fortalecimiento de la vida partidaria son temas que también estamos con ganas de participar”, concluyó.