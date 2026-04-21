Un movimiento político en Villa Gesell encendió especulaciones sobre la expansión de un nuevo espacio en la provincia. El concejal Luis Alberto Vivas formalizó el cambio de denominación de su bloque, que dejó de llamarse “La Libertad Avanza UVG” para pasar a “Consolidación Argentina – Unidad Vecinal Geselina”.

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La novedad fue difundida en la red social X por la periodista Belén Robledo, quien planteó el interrogante político: “¿Empieza la era Dante Gebel en PBA?”. El mensaje no pasó desapercibido, ya que vincula este movimiento local con un armado político más amplio que viene creciendo en distintos puntos del país.

Según el documento presentado ante el Honorable Concejo Deliberante, la decisión responde a una “definición política” orientada a fortalecer la representación vecinal y sostener una agenda local. Sin embargo, el cambio de nombre coincide con la irrupción de Consolidación Argentina como espacio en construcción a nivel nacional.

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Empieza la era Dante Gebel en PBA? Un concejal de LLA en Villa Gesell se armó el bloque Consolidación Argentina. pic.twitter.com/OSlbx3yN30 — Belén Robledo (@belurob_) April 21, 2026

Ese espacio tiene como eje la figura de Dante Gebel, reconocido pastor evangélico y conductor, a quien distintos dirigentes buscan convencer para que sea candidato a presidente en 2027. Aunque el propio Gebel no confirmó su participación electoral, su entorno ya impulsa actividades y encuentros para instalar su nombre en la discusión pública.

Uno de esos pasos se dio con un acto en Lanús, donde referentes del espacio presentaron una estructura federal con mesas promotoras en distintas regiones. Allí, el dirigente Horacio Calculli explicó que el objetivo es “generar un movimiento que lo empuje” a dar el salto a la política.

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“El proyecto se construye alrededor de Dante. Queremos mostrar que hay una estructura y gente con ganas de acompañarlo”, señaló Calculli en diálogo con LANOTICIA1.COM.

El armado, según detallan sus impulsores, busca correrse de la lógica de la grieta y construir una alternativa “humanista”, con participación de sectores políticos, sindicales, sociales y empresariales.

En ese contexto, el cambio de bloque en Villa Gesell aparece como una señal concreta de expansión territorial. Aunque por ahora se trata de un movimiento puntual, abre interrogantes sobre si Consolidación Argentina comenzará a ganar volumen político en la provincia de Buenos Aires de cara al escenario electoral que se viene.