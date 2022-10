Por primera vez en su historia, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) fue reconocida como una “Empresa Inteligente con el Medio Ambiente”, premio otorgado por la International Water Association (IWA), en el marco del Congreso Mundial de la IWA.

A través de esta distinción, que AySA recibió junto a otras operadoras de agua líderes a nivel mundial como Aguas de Barcelona, Manila Water y Macao Water, se la reconoce como una empresa “Climate Smart Utility”.

Según se indicó, esto significa que la organización se encuentra a la vanguardia en cuanto a su estrategia para afrontar los desafíos del cambio climático. El jurado, que estuvo compuesto por notables de todas las regiones del planeta, valoró el nivel de adaptación, mitigación y liderazgo de las empresas de agua y saneamiento de todo el mundo.

La empresa fue representada por Juan Iervasi Scokin, integrante de la gerencia de Relaciones Internacionales, durante el Congreso que se realizó entre los días 11 y 15 de septiembre en Copenhague, Dinamarca.

Malena Galmarini, Presidenta de AySA y la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) destacó que “este reconocimiento es muy bienvenido ya que nos señala que el camino que adoptamos respecto de la problemática del cambio climático, es el adecuado". "Este año sufrimos la peor bajante del Río Paraná en 77 años y no podríamos haber afrontado este hecho tan dramático sin interrumpir nuestro servicios si no hubiésemos tomado ciertas decisiones a nivel de la operación con antelación", señaló.

Entre las acciones que lleva a cabo AySA, como empresa líder en la gestión ambiental, se destacan diferentes iniciativas que se enmarcan dentro de los 3 ejes evaluados por IWA, en los que la estrategia de universalización del acceso a los servicios de agua potable y saneamiento cloacal para el año 2030 fue una de los mejor calificadas en el plano de la “adaptación”.

En cuanto al eje de “acciones de mitigación”, la empresa trabaja para reducir sus emisiones de CO2, por ejemplo en 2020 disminuyeron en un 3,12% respecto al año anterior. En el mismo período 96.570 MWH procedieron de fuentes de energías renovables. Además se promueve el uso de materiales sostenibles en sustitución de los materiales tradicionales. Se cuenta además con un programa de separación y reciclaje de plásticos de uso cotidiano. Se implementó la utilización de la factura digital. También se llevó a cabo un programa de gestión de aceites vegetal usado de generación doméstica.

Por último y en lo referente al “liderazgo”, AySA promueve la integración nacional y regional del sector de agua y saneamiento a través de su liderazgo en la Asociación Latinoamericana de Operadores de Agua y Saneamiento (ALOAS) que agrupa a más de 140 operadores de agua y saneamiento de 20 países de América Latina, en el Consejo Federal de Entidades de Agua y Saneamiento (COFES), AIDIS, la Plataforma WOP – LAC, Watershare y en la participación en otros organismos referentes del sector como Water and Sanitation for All (SWA) y el grupo de expertos de la CEPAL.