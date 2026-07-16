Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 terminaron con incidentes en el partido bonaerense de 9 de Julio, donde la Policía debió intervenir por la presencia de un hombre armado con un cuchillo. Durante el procedimiento, un efectivo sufrió lesiones leves tras ser agredido por un grupo de personas.

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Según informó la Policía Comunal al medio local El Regional Digital, el hecho ocurrió alrededor de las 21:00, una vez finalizadas las celebraciones en la Plaza General Belgrano. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un masculino con un arma blanca en las inmediaciones del lugar.

Al arribar, los efectivos encontraron al sospechoso acompañado por una mujer. De acuerdo con la versión oficial, ambos se mostraron agresivos y alterados y ofrecieron resistencia al accionar policial, por lo que fueron aprehendidos y trasladados a la sede policial. El hombre, mayor de edad y domiciliado en 9 de Julio, posee antecedentes por distintos delitos, indicaron las autoridades.

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Mientras se desarrollaba el procedimiento, un grupo de allegados a los detenidos comenzó a arrojar piedras y botellas contra el personal policial. Uno de los proyectiles impactó en la cabeza de un efectivo, provocándole un hematoma de carácter leve, además de ocasionar la rotura del cristal de un móvil policial.

Por el episodio se iniciaron actuaciones penales bajo la carátula de "Resistencia a la autoridad, lesiones leves y daño", con intervención de la UFI N° 5 del Departamento Judicial Mercedes. El incidente empañó el clima de celebración que se vivía en la ciudad tras el pase de Argentina a la final del Mundial.

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