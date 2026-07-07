El juicio oral contra el exintendente de Azul, José Inza, por dos causas ambientales volvió a quedar suspendido y, por el momento, no tiene una nueva fecha de inicio. El debate debía comenzar este lunes 6 de julio, pero el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 resolvió postergarlo nuevamente tras conocerse un informe médico sobre el estado de salud del principal imputado.

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Según publicó diario El Tiempo, la decisión fue adoptada por el presidente del Tribunal, Carlos Alberto Pocorena, quien dejó sin efecto las audiencias previstas para este lunes, el miércoles y el 14 de julio.

De acuerdo al informe elaborado por una médica de la Policía Bonaerense, Inza, de 73 años, presenta un cuadro de salud complejo. Entre otras patologías, tiene antecedentes cardíacos y desde 2023 lleva colocado un marcapasos. La profesional concluyó que, si fuera sometido a "situaciones de estrés físicas y psicológicas", podría sufrir un "fallo cardíaco agudo", agravando su condición.

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Frente a ese escenario, los jueces ordenaron realizar una nueva pericia médica, esta vez a cargo de un profesional de la Asesoría Pericial Departamental. El objetivo será determinar si, una vez finalizado el reposo indicado por sus médicos, Inza está en condiciones de afrontar el juicio, ya sea de manera presencial o por videoconferencia desde su domicilio.

Se trata de la segunda suspensión del proceso en lo que va del año. Originalmente, el juicio había sido programado para abril, pero en aquella oportunidad debió postergarse por problemas de salud de una de las juezas del Tribunal.

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Además de Inza, también serán juzgados el exsecretario de Infraestructura, Héctor Ricardo Bolpe, y el exsecretario de Gobierno y de Salud, Federico "Pieri" Saldaño.

El debate comprende dos expedientes. En uno de ellos, Inza y Bolpe están acusados por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la situación ambiental del predio de disposición final de residuos EcoAzul. En la otra causa, Inza y Saldaño están imputados por presuntas irregularidades en la acumulación y el retiro de residuos patogénicos del Hospital Municipal "Dr. Ángel Pintos" y de un centro de atención primaria, en una investigación basada en la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

Por ahora, el Tribunal no fijó una nueva fecha para el inicio del juicio, ya que todo dependerá del resultado de la nueva pericia médica.

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Antes de conocerse esta nueva suspensión, la fiscal Laura Margaretic había solicitado que el debate comenzara igualmente para los otros dos imputados, Héctor Bolpe y Federico Saldaño, aunque el planteo fue rechazado por los jueces.

En paralelo, las defensas de los tres acusados habían intentado que se declarara extinguida la acción penal por el tiempo transcurrido desde los hechos investigados. Sin embargo, esos planteos fueron rechazados días atrás por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, que ratificó que las causas deberán llegar a juicio cuando las condiciones lo permitan.