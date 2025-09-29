En Berisso, un taxista golpeó a un chofer de Uber y quedó detenido: ¿vuelve la tensión con las apps?
La víctima, un hombre de 60 años, sufrió golpes en el rostro. El agresor se entregó en la comisaría. Inspectores municipales secuestraron el auto del conductor de la app.
Un violento episodio entre trabajadores del transporte sacudió este sábado a la ciudad de Berisso. Un chofer de la aplicación Uber, de 60 años, denunció haber sido agredido por un taxista en inmediaciones de las calles 161 y 13.
Según relató la víctima, se encontraba realizando un viaje junto a una pasajera cuando fue interceptado por varios taxis que intentaron bloquearle el paso. Tras lograr escapar parcialmente, fue alcanzado por un grupo de conductores. Allí, uno de ellos —un hombre de 30 años— abrió la puerta de su auto y le propinó golpes de puño, provocándole lesiones leves y escoriaciones en el rostro.
Minutos después, el agresor se presentó en la Comisaría Primera de Berisso, donde fue reconocido por el damnificado y quedó aprehendido por disposición de la UFI que interviene en la causa.
En paralelo, inspectores de Seguridad Vial de la comuna secuestraron el vehículo con el que trabajaba el chofer de Uber y lo trasladaron al depósito municipal.
El caso fue difundido por el portal Berisso Ciudad, y reaviva la tensión entre taxistas y choferes de aplicaciones en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires.
