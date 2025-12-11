En una sesión caliente en Bolívar, el concejal Nicolás Morán (Hechos) denunció un “pacto político” entre el oficialismo de Fuerza Patria y los bloques de La Libertad Avanza que permitió la reelección de Franco Canepare como presidente del Honorable Concejo Deliberante.

De acuerdo a lo que informó el medio local Diario La Mañana, la definición quedó sellada cuando los libertarios César Pacho, Flavio De Marco y Sandra Santos se abstuvieron en la votación de autoridades. Esa decisión le restó tres votos a la oposición y habilitó que el oficialismo retuviera el control del cuerpo.

“Por un lado tengo orgullo de representar a los bolivarenses, pero también un sabor amargo por ver expuesto un pacto claro, concreto, entre Fuerza Patria y quienes dicen representar a La Libertad Avanza”, sostuvo Morán durante la sesión. El mensaje apuntó directamente a la conducta de los ediles libertarios.

Desde la oposición, el plan original era impulsar a Sandra Santos (LLA) como presidenta del Concejo, una propuesta consensuada entre Hechos y Juntos UCR-CC. Del otro lado, el oficialismo había nominado a Canepare. Los libertarios, sin embargo, evitaron apoyar cualquiera de las postulaciones y finalmente optaron por no votar.

Para Morán, la escena confirma un acuerdo contrario al mandato de las urnas. “Ese pacto es de espaldas a la gente y no se corresponde con lo que votaron los bolivarenses el 7 de septiembre. No tengo dudas de que las más de 11 mil personas que acompañaron a la oposición no están nada felices con lo que pasó”, sentenció.

El posible quiebre entre la oposición y los libertarios ya había sido anticipado. Este martes, en una conferencia de prensa conjunta, Hechos y Juntos advirtieron que los ediles de LLA habían dejado de responder mensajes y que incluso se habían retirado de los grupos de WhatsApp creados para coordinar el trabajo legislativo.