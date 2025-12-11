En Bolívar, la oposición denunció un pacto entre el oficialismo y LLA para retener la presidencia del Concejo
La reelección de Franco Canepare encendió la interna en Bolívar. La oposición acusó a los concejales libertarios de dejarla sin votos clave. Nicolás Morán sostuvo que hubo “un pacto” que contradice lo que eligieron los bolivarenses.
En una sesión caliente en Bolívar, el concejal Nicolás Morán (Hechos) denunció un “pacto político” entre el oficialismo de Fuerza Patria y los bloques de La Libertad Avanza que permitió la reelección de Franco Canepare como presidente del Honorable Concejo Deliberante.
De acuerdo a lo que informó el medio local Diario La Mañana, la definición quedó sellada cuando los libertarios César Pacho, Flavio De Marco y Sandra Santos se abstuvieron en la votación de autoridades. Esa decisión le restó tres votos a la oposición y habilitó que el oficialismo retuviera el control del cuerpo.
“Por un lado tengo orgullo de representar a los bolivarenses, pero también un sabor amargo por ver expuesto un pacto claro, concreto, entre Fuerza Patria y quienes dicen representar a La Libertad Avanza”, sostuvo Morán durante la sesión. El mensaje apuntó directamente a la conducta de los ediles libertarios.
Desde la oposición, el plan original era impulsar a Sandra Santos (LLA) como presidenta del Concejo, una propuesta consensuada entre Hechos y Juntos UCR-CC. Del otro lado, el oficialismo había nominado a Canepare. Los libertarios, sin embargo, evitaron apoyar cualquiera de las postulaciones y finalmente optaron por no votar.
Para Morán, la escena confirma un acuerdo contrario al mandato de las urnas. “Ese pacto es de espaldas a la gente y no se corresponde con lo que votaron los bolivarenses el 7 de septiembre. No tengo dudas de que las más de 11 mil personas que acompañaron a la oposición no están nada felices con lo que pasó”, sentenció.
El posible quiebre entre la oposición y los libertarios ya había sido anticipado. Este martes, en una conferencia de prensa conjunta, Hechos y Juntos advirtieron que los ediles de LLA habían dejado de responder mensajes y que incluso se habían retirado de los grupos de WhatsApp creados para coordinar el trabajo legislativo.
