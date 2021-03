El intendente de Bragado, Vicente Gatica, dejó inaugurado el período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. En su discurso habló del impacto que generó la pandemia y cómo el Ejecutivo Municipal afrontó ese complejo panorama; asimismo se refirió a los principales ejes de trabajo para el presente año bajo la premisa de transformar y fortalecer el territorio en un escenario post pandemia.

Luego de su presentación el concejal del Frente de Todos, Sergio Broggi, emitió un comunicado donde cuestionó el discurso. "La gente reclama limpieza, que los servicios se presten, la muestra lamentable llegó con el Barrio Mitchel y el joven contagiado de Hantavirus. El gobierno local es responsable absoluto de la situación sanitaria del partido de Bragado, que no miren para otro lado ni culpen a la gente", expresó.

El edil kirchnerista volvió a referirse a los distintos reclamos vecinales. En ese sentido Broggi se preguntó: "¿Dónde vive el Intendente que no se entera de nada?". "Si no sabe que la ciudad necesita limpieza y que los servicios son deficitarios, está parado en otra realidad, y eso es muy preocupante para un jefe comunal", agregó. Y finalmente el concejal consideró: "Gatica no dijo nada en su discurso de apertura".