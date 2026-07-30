Acompañado de parte del Gabinete nacional, el presidente Javier Milei presentó sus propuestas de reforma de la Carta orgánica del Banco Central, entre otras desregulaciones y el llamado “shutdown”.

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"Estamos aquí para presentarles el conjunto de reformas estructurales más importantes de los últimos 91 años", señaló el mandatario, quien aseguró que la tasa de inflación acumulada desde la creación del BCRA en 1935 “asciende a más de 12 trillones”.

En ese sentido, Milei se refirió al “robo de la alta política” que “no solo tomó lugar mediante la falsificación de dinero para financiar el Estado, sino que además, a lo largo del tiempo tomó distintas formas de expropiación”. Allí mencionó a la salida de la convertibilidad en la presidencia de Eduardo Duhalde y la creación del Fondo del Bicentenario, en la de Cristina Kirchner, a quien llamó “ex presidente y ahora condenada por delitos de corrupción”. En ese momento recordó que junto a la entonces presidenta del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, "le robaron 10 mil millones de dólares, lo que equivale (en la actualidad) a 15 millones de dólares".

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“La propia creación del Banco Central arrancó con una estafa al cambiar la paridad cambiaria del oro que estaba en las reservas. El resultado de ello derivó en un aumento en la emisión monetaria que sextuplicó la tasa de inflación y que a lo largo de una década le robó el 50% del salario a los argentinos”, indicó el presidente para contextualizar su propuesta de Reforma.

Allí mencionó que la reforma será en base a cinco premisas. En esa línea, indicó que en primer lugar “se termina con la bestialidad de cinco objetivos para un instrumento" y que "la misión fundamental del Banco Central vuelve a ser la de preservar el valor de la moneda”.

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La segunda modificación es que se “prohíbe de modo taxativo la financiación al Estado”. “Esto vale tanto para el Tesoro Nacional como para los Estados provinciales y los municipios, y a toda compra de títulos públicos del Estado Nacional en el mercado primario”, explicó.

La tercera modificación está relacionada con “blindar al presidente del Banco Central y al directorio de los atropellos de la política”. “En este sentido, si bien se mantiene el mecanismo de nombramiento existente, la remoción será mucho más exigente. De este modo, la remoción requerirá de dos tercios no solo de la Cámara de Senadores, sino también de la Cámara de Diputados”, amplió.

En cuarto lugar, “se restringe el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez”, indicó. Por otro lado, dijo, “los resultados asociados al manejo de la cartera del Banco Central solo podrán ser girados al Tesoro Nacional para la cancelación de deuda”.

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“Finalmente se eliminan de cuajo otros cambios introducidos por la carta orgánica del 2012, al tiempo que se elimina la estafa de las letras intransferibles”, añadió.

Shutdown

No obstante estos puntos, Milei señaló que “esta reforma no funcionará sola” ya que "forma parte de un programa más amplio que incluye una reforma que hemos denominado 'grillete fiscal', una reforma al mercado de capitales y una reforma del mercado de los seguros". “Los políticos no tienen ningún incentivo para cuidar el bolsillo de los argentinos, porque nunca son ellos quienes pagan los platos rotos. Por eso este proyecto va a hacer que el que las hace finalmente las pague”, señaló.

“En la práctica, el grillete fiscal funcionará así: si durante varios meses seguidos el resultado fiscal es deficitario, el Congreso dispondrá de algunas semanas para devolver las cuentas al equilibrio. Si no lo hace entrará en vigencia automáticamente el ”shutdown". Se paralizarán las actividades no esenciales del Estado, se congelarán los gastos nuevos, no se adjudicarán contratos, no se tomará personal y se frenarán las transferencias discrecionales a las provincias. Y principalmente durante lo que dure el grillete el presidente, el vicepresidente, los senadores, los diputados, los ministros, secretarios y subsecretarios no cobrarán un solo peso de sueldo. Por primera vez en nuestra historia si la política no hace los deberes la política pagará el costo, no lo pagará la gente", explicó.

Acto seguido, el presidente aclaró que esa ley “protege en la letra de la norma las tareas y presentaciones esenciales del Estado” y que “las jubilaciones, las pensiones, las asignaciones familiares y universales, el seguro de desempleo, la salud, la seguridad, la defensa nacional y el servicio penitenciario, entre otros, quedarán expresamente exceptuados”.

Liberalización del mercado de capitales

El presidente anunció que impulsarán un proyecto de “liberalización profunda de nuestro mercado de capitales que modificará varias leyes con una misma idea: correr al Estado del medio y dejar que el ahorro fluya hacia quien quiere producir”.

“Un ejemplo claro es el mercado de bonos corporativos. Ahora permitiremos su emisión en moneda extranjera, unidades de valor u otras unidades de medida. Lo mismo haremos con el financiamiento colectivo que en el mundo funciona hace años y acá una ley que nadie pidió lo llenó de requisitos y lo destruyó”, subrayó.

Mercado de seguros

El presidente dijo en su mensaje que “un mercado de seguros accesibles es esencial en toda sociedad moderna” y que “cuando no ofrece cobertura adecuada la gente termina demandándole protección al Estado”.

“Hoy el mercado de seguros argentino es burocrático, limitado e ineficiente. Por eso enviaremos al Congreso un proyecto de reforma estructural del mercado de seguros. Habrá libertad absoluta para que las compañías diseñen y ofrezcan productos sin autorización previa del regulador, que se enfocará solo en la solvencia de las empresas y en cuidar a los contratantes frente a las estafas”, anunció.

Y agregó: “Así se impulsará la innovación abaratando el costo de los seguros y mejorando las prestaciones. Nuestros seguros se volverán más simples, más rápidos y más baratos”.

Por último hizo hincapié en que “estas reformas tienen una secuencia legislativa pero están todas interconectadas: El déficit cero nos alejará del fruto venenoso del árbol prohibido que es la emisión monetaria. La reforma del Banco Central le impedirá al político falsificar esos frutos. Y un mercado financiero profundo permitirá acceso al crédito a mejores condiciones y cobertura para que los agentes puedan perseguir sus propios proyectos en libertad”.

“Así, entre todas ellas [las reformas] pondrán fin a 91 años de saqueo, expropiación, impunidad, decadencia y nos permitirá hacer a la Argentina grande nuevamente. Porque como siempre decimos nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confío plenamente en que el Congreso de la Nación comprenderá la naturaleza del problema estructural de nuestro país y acompañará estas reformas estructurales que cambiarán a la Argentina para siempre”, concluyó.