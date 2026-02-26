El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, inauguró este martes el frigorífico Los Cuñados S.R.L. en Chacabuco y aprovechó el acto para reforzar un mensaje político: la Provincia apuesta a la producción local, el agregado de valor y el trabajo en cada distrito, en contraste con el rumbo económico del Gobierno nacional.

Ads

Durante el corte de cinta, Rodríguez remarcó que “no da lo mismo si se produce acá o en otro país”, y sostuvo que cuando la producción se queda en territorio bonaerense “se generan oportunidades de trabajo” en las comunidades del interior.

El funcionario destacó que en la provincia de Buenos Aires se faena cerca del 50% del total nacional y planteó que el desafío es que haya “más industria y más valor agregado en cada localidad”. También subrayó el trabajo conjunto con el intendente de Chacabuco, Darío Golía, y el acompañamiento del gobernador Axel Kicillof.

Ads

“Con la mirada que impulsa Axel, nos involucramos para que los proyectos avancen”, afirmó Rodríguez, en un mensaje que buscó mostrar una gestión provincial activa en materia productiva, en medio de un escenario económico adverso a nivel nacional.

Además de la inauguración del frigorífico, el ministro recorrió cooperativas locales vinculadas a la producción de alimentos, la apicultura y el reciclado, y reafirmó el compromiso de la Provincia con el desarrollo en los 135 municipios bonaerenses.

Ads