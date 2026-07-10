Un intento de usurpación terminó frustrado por una circunstancia absolutamente inesperada: el hallazgo de un cadáver. El episodio ocurrió en una propiedad ubicada en 473 bis y 14 B, en la localidad platense de City Bell, donde una mujer, de 50 años, se presentó en la comisaría 10ma para contar lo que acababa de vivir.

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La señora relató que había ingresado en una finca que creía abandonada con la intención de ocuparla. Para acceder rompió la puerta de ingreso y, apenas recorrió algunos metros dentro del inmueble, en una de las habitaciones, junto a una cama, yacía el cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción, con exposición ósea y en posición fetal.

El fuerte deterioro del cadáver evidenciaba que llevaba un prolongado período dentro de la vivienda y se cree que sería su propietario o poseedor. Además, el estado del inmueble reforzaba la idea de abandono.

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Según informó El Día, personal de seguridad enseguida preservó la escena y comenzó las primeras averiguaciones entre los vecinos para acercar algunas certezas en medio de tanto desconcierto. Varios frentistas indicaron que el morador era un hombre mayor llamado Jorge, pero reconocieron que hacía aproximadamente seis meses que nadie lo veía.

Dentro de la vivienda los efectivos encontraron documentación y una factura de servicios a nombre de Jorge Alberto Quintanilla, de 76 años, domicilio coincidente con el lugar del hallazgo. Todo indica que el hombre habría fallecido solo y que nadie advirtió su ausencia durante un extenso período.

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La fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, de la UFI N° 17 de La Plata, ordenó la intervención de la Policía Científica y el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente.

Hasta el momento, los investigadores señalaron que no se observaron signos de violencia en la vivienda, más allá de la puerta de ingreso dañada por la mujer que intentó acceder al inmueble. Tampoco trascendieron indicios que hagan presumir, en principio, la participación de terceros en el fallecimiento ni había pedidos de búsqueda de paradero.

La denunciante aclaró además que no mantenía ningún vínculo familiar con Quintanilla y que desconocía quién era el propietario de la vivienda.