Una fotografía de una pantalla en una de las salas de espera del Hospital Garrahan comenzó a dar vuelta por las redes sociales. Allí se exhibía un mensaje denunciando que el IOMA mantiene una deuda de más de 5 mil millones de pesos con el centro de salud pediátrico.

Ads

La respuesta no tardó en salir de la boca del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, quien calificó la acusación como "una mentira absoluta".

No es la primera vez que el Gobierno nacional apunta contra la administración bonaerense por presuntos atrasos en los pagos al hospital pediátrico, aunque desde La Plata ya habían desmentido esos reclamos mostrando datos oficiales del IOMA.

Ads

Esto está pasando en la sala de espera del Hospital Garrahan.



Mentira absoluta. Y si tuviera algo de verdad, descuentenla de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la PBA. Eso es un hospital, un lugar de cuidado y atención. No es para hacer la… pic.twitter.com/3wNaSM81Xt — Nicolás Kreplak (@nkreplak) October 8, 2025

Frente a la viralización de la imagen, Kreplak utilizó sus redes sociales para repudiar el gesto y responder con dureza: "Si tuviera algo de verdad, descuéntenla de los 12 millones de millones de pesos que el Gobierno Nacional le debe a la Provincia", escribió en X.

El ministro además cuestionó la utilización de un ámbito sanitario para difundir mensajes políticos. "Estamos hablando de un hospital, un lugar de cuidado y atención. No es para hacer la porquería de fake news que continuamente practican en redes sociales", sostuvo.

Ads

“El pueblo ya les dijo que no los quiere. Por suerte, todos los días falta un día menos para que se vayan de nuestro sistema de salud que desprecian, desconocen y destruyen”, agregó.

Por último le pidió al Gobierno que “ocupen su tiempo en cumplir con la Ley de Emergencia Pediátrica… o con alguna ley en general”.