En el padrón exhibido a la puerta del Instituto Pedro Poveda, en Vicente López, donde vota la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, alguien escribió “3%” junto a su nombre en tinta birome.

La inscripción es una alusión al escándalo por presuntas coimas revelado en los audios filtrados por el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, donde se menciona que Karina Milei recibía un porcentaje de ese monto.

La cifra del “3%” remite directamente a los audios en los que Spagnuolo afirma que Karina Milei, junto a su asesor Eduardo “Lule” Menem, estaba involucrada en un esquema de recaudación indebida dentro de Andis, donde se hablaba de sobreprecios y sobornos a proveedores, que representarían entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

