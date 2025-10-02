En el tramo final de la campaña electoral, Milei presenta en Ezeiza su reforma del Código Penal con condenas más duras
Buscando un golpe de efecto, el Presidente se focaliza en la agenda de seguridad, a semanas de los comicios legislativos nacionales. En este sentido, este jueves encabezará en el Complejo Penitenciario Federal N°1 la presentación oficial del proyecto de reforma integral del Código Penal.
El Jefe de Estado Javier Milei presentará a las 18.00 en la cárcel de Ezeiza su proyecto de reforma integral del Código Penal, acompañado por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto contará, además, con la presencia de magistrados y penalistas que intervinieron a lo largo del proceso de elaboración de la iniciativa de ley, como el camarista Mariano Borinsky.
El proyecto oficial, lanzada en la recta final de la campaña electoral, apunta a reorganizar el sistema, añadir nuevas figuras penales y reforzar bienes jurídicos como la familia, el honor y el equilibrio fiscal.
Entre los cambios más importantes, el texto eleva la pena máxima del homicidio simple a 30 años, amplía los supuestos de homicidio agravado y establece sanciones más duras para delitos sexuales como grooming, trata de personas, difusión de material de abuso infantil, pornovenganza y “stealthing” (retiro del preservativo sin consentimiento). También incorpora figuras para abordar el acoso laboral y educativo, el hostigamiento, el fraude procesal, las estafas piramidales y modalidades delictivas cotidianas como el robo de celulares, los secuestros virtuales y el accionar de motochorros y viudas negras.
