El Jefe de Estado Javier Milei presentará a las 18.00 en la cárcel de Ezeiza su proyecto de reforma integral del Código Penal, acompañado por el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y la titular de Seguridad, Patricia Bullrich. El acto contará, además, con la presencia de magistrados y penalistas que intervinieron a lo largo del proceso de elaboración de la iniciativa de ley, como el camarista Mariano Borinsky.

El proyecto oficial, lanzada en la recta final de la campaña electoral, apunta a reorganizar el sistema, añadir nuevas figuras penales y reforzar bienes jurídicos como la familia, el honor y el equilibrio fiscal.

Entre los cambios más importantes, el texto eleva la pena máxima del homicidio simple a 30 años, amplía los supuestos de homicidio agravado y establece sanciones más duras para delitos sexuales como grooming, trata de personas, difusión de material de abuso infantil, pornovenganza y “stealthing” (retiro del preservativo sin consentimiento). También incorpora figuras para abordar el acoso laboral y educativo, el hostigamiento, el fraude procesal, las estafas piramidales y modalidades delictivas cotidianas como el robo de celulares, los secuestros virtuales y el accionar de motochorros y viudas negras.

