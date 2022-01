"Soberbios", "creídos", "agrandados" y "payasos" fueron algunos de los calificativos que recibieron en las redes sociales los periodistas Diego "Chavo" Fucks y Daniel Arcucci. Fue luego de que los conductores llamaron "bobo" a un cronista bonaerense oriundo de la ciudad de Olavarría que los había criticado por una entrevista a Miguel Angel Russo a través de Twitter.

El primero que empezó la embestida fue Arcucci, que irónicamente le mandó un "gran saludo a Sebastián Lisiecki (en verdad pronunció mal el apellido), muy contento por las preguntas que hice yo y sobretodo el Chavo. Va a ser una gran carrera como periodista, seguramente, está empezando", chicaneó el panelista del programa F90 por la pantalla de ESPN.

El Chavo Fucks me dijo "bobo". Lo que para algunos puede sonar como un "insulto", para mí es un motivo de orgullo. Siempre de la vereda de enfrente de semejante payaso. Ahh y mi apellido es Lisiecki, no es tan difícil. Y digo las cosas acá,en público,ni en tele ni por DM. Saludos https://t.co/syFbjpWCOi

Luego de ese momento, Fucks fue más agresivo. "Hay que ser un poco menos bobo para hacer buena carrera, porque sino te vas a quedar en la esquina papito", dijo muy enojado el conductor provisorio del ciclo ante la ausencia por vacaciones de Sebastián Vignolo. "Qué lindo es atender aunque sea a uno", agregó sonriendo, generando risas en sus compañeos.

No puedo creer la repercusión que tuvo que me hayan mandado saludos (?) al aire en ESPN. Lo que sí no me llama la atención, es el asco que generan los tipos que se sientan en esos programas. El odio hacia esa clase de "periodismo" es generalizado. Gracias por tantos mensajes.

— Sebastián Lisiecki (@sebalisiecki) January 18, 2022