La Dirección de Género y Diversidades de Exaltación de la Cruz difundió un comunicado oficial para responder a la polémica generada tras las declaraciones de Denisse Cutro, esposa del concejal opositor Ariel Herling, quien aseguró haber recibido un llamado de esa dependencia para consultarle si había sufrido situaciones de violencia por parte de su marido.

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Según relató Cutro en declaraciones publicadas por el medio local El Lugareño, respondió que el edil nunca había ejercido violencia contra ella y vinculó ese contacto con la decisión de Herling de no dar quórum durante una sesión del Honorable Concejo Deliberante. De acuerdo con su versión, el llamado se produjo después de que la oposición impidiera el tratamiento de una compensación de fondos correspondiente a ejercicios anteriores. Además, sostuvo que al concejal "lo están investigando".

Frente a la repercusión de esas declaraciones, el área municipal emitió una aclaración institucional en la que rechazó que sus intervenciones respondan a intereses políticos y explicó cuáles son los principios que rigen su trabajo cotidiano.

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"Las acciones desarrolladas se enmarcan en la normativa vigente y responden exclusivamente a criterios técnicos y profesionales, con el objetivo de garantizar el acceso a derechos, la protección integral de las personas y el abordaje de situaciones de vulnerabilidad, sin responder a intereses político-partidarios", expresaron desde la Dirección.

El organismo también recordó que todas sus actuaciones están alcanzadas por el deber de confidencialidad y reserva profesional, por lo que no puede brindar información ni realizar manifestaciones públicas sobre casos particulares.

"Esta obligación tiene como finalidad resguardar la intimidad, la dignidad y los derechos de las personas involucradas, especialmente cuando se trata de situaciones de violencia o vulneración de derechos", señalaron.

En ese marco, la Dirección pidió actuar con responsabilidad al momento de difundir información vinculada a este tipo de intervenciones para evitar interpretaciones que puedan afectar tanto a las personas involucradas como al desarrollo de futuras actuaciones.

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Ariel Herling.

"Por ello, solicitamos a la comunidad actuar con responsabilidad en la difusión de información y evitar interpretaciones que pueden afectar tanto a las personas asistidas, como así también a futuras intervenciones", indicó el comunicado.

Por último, el organismo explicó que interviene cuando toma conocimiento de posibles situaciones de violencia por razones de género, ya sea a través de consultas espontáneas, denuncias, derivaciones de otros organismos públicos, requerimientos judiciales o administrativos, o cuando así lo establece la normativa vigente.

El comunicado cierra con una ratificación del compromiso del área de trabajar con criterios éticos, profesionales y de respeto por los derechos humanos, en el marco de las responsabilidades que le asigna la normativa vigente.