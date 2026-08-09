Exaltación de la Cruz
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Tras el revés por los fondos para municipios, Nanni advirtió: "Es insostenible el humor que se siente en la calle"
Quién es el contratista de Capilla del Señor que quedó en la polémica por cobrar millonarios pagos en negro de Adorni
Autovía Ruta provincial 6: Katopodis se reunió con intendentes para avanzar con el plan de puesta en valor
Insólito cruce en Exaltación de la Cruz: La Libertad Avanza le critica los carteles a Fuerza Patria… ¡con más carteles!
Elecciones bonaerenses: La Junta electoral permitió a Fuerza Patria anotar listas y candidatos fuera del plazo
"Cristina Libre, ¿en serio?": intendente de UxP critica la campaña del PJ y pide foco "en problemas reales de la gente"
Bianco detalló el operativo en más de 30 municipios afectados por el temporal: "Pusimos todos los recursos disponibles"
Presentaron la Ley Carpincho en la Provincia: "No solo Conan necesita protección", dijo la diputada Lucía Klug
Se expanden los brotes de encefalomielitis equina en la Provincia: Por lo menos 14 municipios están afectados
Tras un año sin servicio el tren del ramal Victoria – Capilla del Señor vuelve a llegar a Los Cardales
Segundo caso de Encefalomielitis Equina en la Provincia: Muestras en Exaltación de la Cruz dieron positivo
Exaltación de la Cruz: se defendió a los tiros de un robo y quedó detenido por homicidio y venta de estupefacientes
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