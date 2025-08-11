En julio, la a Canasta Básica Alimentaria de una familia tipo 2 (padre, madre y dos hijos en edad escolar) se ubicó en $ 571.506, exhibiendo un alza de 2,1% con respecto al mes anterior. Por su parte, la Canasta Básica Total (CBT) para la misma familia costó $ 1.343.038 que son necesarios para cubrir sus consumos básicos, tanto alimentarios como no alimentarios, y así superar el umbral de pobreza.

Durante julio, los aumentos más significativos se dieron en productos como la acelga (75,3%), el zapallo (21,8%), la lechuga (16,1%), el dulce de leche (13,0%) y la banana (9,5%).

En segundo orden se ubicaron productos como la yerba, la leche, la mortadela, las arvejas en lata, el queso de rallar, el huevo, el pan francés, el café y la papa con variaciones que oscilan entre 4,0% y 9,0%.

A su vez, se registraron descensos en varios ítems, a saber: la paleta cocida (-13,2%), la naranja (-8,2%), las galletitas de agua (-3,4%), la zanahoria y la cebolla (-3,3% en ambos casos), entre otros.

Por el lado de los bienes y servicios no alimentarios influyeron principalmente los incrementos en servicios de peluquería y para el cuidado personal (5,5%), artículos de tocador descartables (5,2%), utensilios de limpieza (4,4%), educación formal (3,0%) y combustibles y lubricantes (2,8%) por citar los más relevantes.

El informe también muestra la valorización de las canastas para otros tipos de familias, extrapolando los valores de un "adulto equivalente". Por ejemplo, para una pareja de adultos mayores, la Canasta Total se situó en $612.843. Una pareja de jóvenes necesitó $773.659 para superar la línea de pobreza. En el caso de una familia con tres hijos, el valor de la Canasta Total ascendió a $1.538.626.