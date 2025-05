El reciente anuncio del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos", impulsado por el ministro de Economía Luis Caputo, ha generado expectativas en el sector inmobiliario. Entre las medidas se encuentra la eliminación del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) y la posibilidad de utilizar dólares no declarados en operaciones inmobiliarias, sin necesidad de justificar su origen.

En Junín, el mercado inmobiliario aún no visualiza un impacto significativo de estas disposiciones. Claudio Roggero, agente inmobiliario local, expresó al medio Democracia:

"Por ahora no vemos ningún tipo de impacto. Es una medida que todavía no está implementada, y creo que es muy prematuro suponer efectos inmediatos". Desde el Colegio de Martilleros de Junín, su presidente Daniel Di Palma coincidió en que los resultados se verán más adelante, señalando que "sin recuperación del poder adquisitivo y generación de empleo, estas medidas no alcanzan por sí solas".

Gustavo Piegari, titular de Piegari Punto Prop, subrayó que la traba no estaba tanto en la trazabilidad del dinero, sino en la falta de políticas de construcción y acceso al crédito:

“La gente que puede y quiere comprar, lo ha hecho siempre. Nosotros trabajamos mucho en lotes para vivienda y no vemos un repunte firme desde hace años, pero no porque no se pueda justificar el origen de los fondos. Lo que falta son programas de crédito como el Procrear y condiciones para edificar”-

Por su parte, Hernán Pietrobon, martillero juninense, indicó que "las consultas están aumentando, pero no por estos anuncios en particular". Añadió que "muchos inversores todavía esperan ver cómo se implementa todo".