En la previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, el Municipio de Tigre volvió a poner en escena un gesto que mantiene desde hace años en apoyo al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. A través de un video publicado en sus redes sociales, explicó por qué en uno de los mástiles de la avenida Ubieto no flamea la bandera del Reino Unido, sino la bandera argentina.

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En la publicación, la comuna invita a conocer la historia detrás de esa decisión. "¿Sabías que en el municipio de Tigre no flamea ninguna bandera inglesa?", comienza el video, que rápidamente se viralizó en el contexto del histórico enfrentamiento entre ambas selecciones.

En el Municipio de Tigre no flamea ninguna bandera del Reino Unido. ¿Conocías la razón? 🤔🐯



¡Hoy y siempre, recordamos a aquellos que defendieron a la Patria!🇦🇷#MalvinasNosUne #VamosArgentina pic.twitter.com/tYxPQ9tizu — Municipio de Tigre (@MunicipioTigre) July 14, 2026

El material recuerda que la avenida Ubieto, inaugurada a fines de la década de 1990 bajo el nombre de Las Andes, cuenta con 192 banderas de distintos países, cada una acompañada por una placa que identifica la capital correspondiente.

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Sin embargo, existe una excepción. "Si vas caminando por la avenida Ubieto, vas a ver que en el mástil correspondiente al Reino Unido flamea la bandera nacional. Esto no es un error, es una declaración", señala la locución.

El Municipio explica que la decisión responde a una postura institucional vinculada al reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. "En Tigre no se exhibe la bandera del invasor inglés, ni de ninguna de sus excolonias que contenga la insignia de la bandera inglesa. Hoy y siempre, las Malvinas son y serán argentinas", concluye el video.

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La publicación volvió a cobrar fuerza en las horas previas al cruce entre Argentina e Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, un duelo que, además de su relevancia deportiva, siempre está atravesado por la historia compartida entre ambos países y el recuerdo de la Guerra de Malvinas.

En ese marco, en las últimas horas también se conocieron otras manifestaciones de apoyo a la Selección y de reivindicación de la causa Malvinas, como la carta difundida por excombatientes de La Plata dirigida al plantel argentino antes del encuentro.

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