Vecinos de Tandil denunciaron la venta de entradas falsas para ver a Boca Juniors, lo que dejó a varias personas afuera del estadio. La situación generó confusión y, en medio de los rumores, la Peña Vicente Pernía, oficial y reconocida por el club, salió a aclarar que no tiene relación con estos hechos y que todos sus viajes son legales.

Ads

“Nosotros lo hacemos con recursos que nos da el club, no llevamos por izquierda a la gente. La peña tiene plateas y con eso llevamos a la gente, es todo legal”, explicó Piki Sánchez, referente de la institución. Según detalló, las entradas falsas son vendidas por terceros ajenos a la organización oficial: “Venimos padeciendo este problema hace un tiempo. No pasa solo acá, sino en varias localidades de la Provincia. Tenemos una institución que defender, hacemos todo por derecha y jamás nos queda nadie afuera”.

Puede interesarte

En declaraciones publicadas en El Diario de Tandil, Sánchez señaló que esta problemática se repite desde hace varios partidos. Recordó que, en una ocasión, un colectivo completo de una “peña paralela” quedó afuera de la cancha: “No queremos quedar pegados, más que nada por lo que pasó con ese partido famoso de la Selección y las denuncias que hubo”.

Ads

El dirigente admitió que estaban al tanto de que podían ser vinculados con el hecho, pero aseguró que ya fue aclarado: “Sabíamos que iban a relacionar a la peña con esto, pero ya está aclarado. Trabajamos directamente con el club y no queremos que nos relacionen más con ese tipo de viajes”. Además, confirmó que han informado sobre estas irregularidades a la institución nacional: “Estuvimos en contacto con el Club para que estén al tanto de este tipo de problemas”.

Para marcar la diferencia, Sánchez subrayó que “la única peña oficial en Tandil es la Vicente Pernía. Dentro de la Provincia, es una peña modelo; muchas otras más chicas se apoyan en nosotros para organizarse”. Quienes quieran comunicarse con la Peña Vicente Pernía pueden hacerlo a través de Instagram @tandilesdeboca o por teléfono al 2494680508.

Ads