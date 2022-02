El flamante Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, -quien asumió en reemplazo de Alejo Supply- se refirió neuvamente a la delicada situación que atraviesa el territorio bonaerense en material vial, donde a diario se registran numerosos hechos que dejan muertos y heridos.

"En la provincia de Buenos Aires mueren más de 4 ciudadanos por día en incidentes viales. A eso se le suma otra cantidad tremenda de heridos y mutilizados", lamentó el ahora funcionario del gobernador Axel Kicillof en declaraciones televisivas al ser consultado sobre el tema.

| #PuntoCero por @CronicaTV (@juancruzsanz) En la provincia de Buenos Aires mueren más de 4 ciudadanos/as por día en incidentes viales. Vamos a generar un cambio cultural. No solo vamos a modificar el sistema de penalización, sino darle tratamiento a las y los infractores. pic.twitter.com/wG0SaecYXE — Jorge D´Onofrio (@donofriojorge) February 14, 2022

En ese sentido, advirtió: "No vamos a intentar cambiar las leyes porque esto no se arregla poniendo multas o penas más severas. Nosotros vamos a generar un cambio cultural. Para eso, no solo vamos a modificar el sistema de penalización, sino darle tratamiento a las y los infractores".

D'Onofrio consideró que "aquel que recibe una sanción por conducir en estado de ebriedad, por exceso de velocidad, por conducta imprudente , es un adicto a diferentes cuestiones". Y en esa línea, adelantó que aplicarán "suspensiones temporarias de la licencia de conducir".

Cabe recordar que semanas atrás, D'Onofrio se reunió con las activistas de Madres del Dolor en su sede de Florida con quienes acordó avanzar en el proyecto de "Alcohol 0 al conducir" y la reducción de la velocidad máxima a 30 km/h en calles urbanas que propone la OMS, entre otros temas.