En la Provincia proponen identificar a madres y recién nacidos con huellas desde el momento del parto
La iniciativa busca implementar calcos papiloscópicos de la madre y del bebé en hospitales y clínicas habilitados para realizar partos. El objetivo es reforzar la identificación desde el nacimiento.
La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un proyecto que propone implementar un sistema de identificación del binomio madre-recién nacido mediante calcos papiloscópicos en las instituciones de salud habilitadas para realizar partos.
La iniciativa fue analizada por la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de una reunión en la que se trataron distintos proyectos vinculados con la protección de niñas, niños y adolescentes.
El proyecto, presentado originalmente por el senador Pedro Francisco Borgini, propone registrar las impresiones dactilares de la madre junto con los calcos plantares y palmares del recién nacido.
De acuerdo con la iniciativa, la identificación se realizaría antes del corte del cordón umbilical o del alta hospitalaria, con el objetivo de establecer desde el nacimiento un vínculo biológico y legal entre la madre y su hijo.
La propuesta apunta a reforzar los mecanismos de identificación y a reducir el riesgo de errores, sustituciones o tráfico de menores, mediante un registro físico o digital de las impresiones.
El proyecto fue tratado junto con otras iniciativas vinculadas con la protección de las infancias y adolescencias. En la misma reunión avanzó también la creación de una Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires.
Además, la comisión abordó proyectos relacionados con la Semana de la Puericultura, la figura del abogado y abogada de niñas, niños y adolescentes y el Día y la Semana de las Niñas Prematuras y los Niños Prematuros.
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