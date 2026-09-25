La Cámara de Diputados bonaerense avanzó con un proyecto que propone implementar un sistema de identificación del binomio madre-recién nacido mediante calcos papiloscópicos en las instituciones de salud habilitadas para realizar partos.

Ads

La iniciativa fue analizada por la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, en el marco de una reunión en la que se trataron distintos proyectos vinculados con la protección de niñas, niños y adolescentes.

#Hoy | 🏛 Presidida por la diputada @marusotolano, se desarrolló la reunión ordinaria de la comisión de Niñez, Adolescencia y Familia, en la cual avanzaron varios de los proyectos de ley tratados. pic.twitter.com/tt3XTibtX4 — Diputados BA (@HCDiputadosBA) September 24, 2026

El proyecto, presentado originalmente por el senador Pedro Francisco Borgini, propone registrar las impresiones dactilares de la madre junto con los calcos plantares y palmares del recién nacido.

Ads

De acuerdo con la iniciativa, la identificación se realizaría antes del corte del cordón umbilical o del alta hospitalaria, con el objetivo de establecer desde el nacimiento un vínculo biológico y legal entre la madre y su hijo.

La propuesta apunta a reforzar los mecanismos de identificación y a reducir el riesgo de errores, sustituciones o tráfico de menores, mediante un registro físico o digital de las impresiones.

Ads

Puede interesarte

El proyecto fue tratado junto con otras iniciativas vinculadas con la protección de las infancias y adolescencias. En la misma reunión avanzó también la creación de una Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia de Buenos Aires.

Además, la comisión abordó proyectos relacionados con la Semana de la Puericultura, la figura del abogado y abogada de niñas, niños y adolescentes y el Día y la Semana de las Niñas Prematuras y los Niños Prematuros.