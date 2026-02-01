El intendente Agustín Neme anunció la puesta en marcha de un nuevo esquema de trabajo para atender el deterioro de las calles en el partido de General Pueyrredón. Se trata de un plan de “bacheo exprés”, un sistema de reparación rápida que, según afirmó el jefe comunal, permitirá arreglar más de 150 baches por día con múltiples frentes de trabajo activos en simultáneo.

El anuncio fue realizado través de las redes sociales del intendente, donde explicó que la iniciativa busca dar una respuesta más ágil a uno de los reclamos más reiterados de los vecinos. “Con esta modalidad vamos a arreglar más de 150 baches por día, cuidando la circulación y manteniendo el tránsito en movimiento”, señaló.

“Esto también es orden: calles transitables, ciudad en movimiento y espacio público en condiciones”, expresó. La publicación estuvo acompañada por un video con imágenes de tareas de bacheo en distintos barrios y un mensaje enfocado en la cercanía con los vecinos. “Esto es lo que nos pide la gente. Escuchemos al vecino y vayamos tapando todo lo que nos van indicando”, sostuvo el intendente, en un tono distendido.

Tras el anuncio, el posteo se llenó rápidamente de comentarios de vecinos que aprovecharon para marcar calles y esquinas con baches, muchos de ellos con reclamos de larga data: “10 años gestionando para hacer delivery de asfalto”, dijo un vecino. Algunos cuestionaron la durabilidad de los parches, mientras que otros señalaron zonas críticas como Punta Mogotes, Colinas, el macrocentro y distintos corredores barriales donde, según indicaron, el estado del pavimento es “detonado” o “parece la luna”.

Cómo funcionará el “bacheo exprés”

Desde el municipio explicaron que el nuevo sistema se implementa a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) y consiste en la utilización de asfalto en frío para la reparación de baches pequeños, tanto en pavimentos de asfalto como de hormigón.

El esquema prevé cinco equipos de trabajo simultáneos, cada uno con una dotación de tres toneladas de material, lo que permite una intervención rápida y con mínima interrupción del tránsito. “De esta manera, fortalecemos el mantenimiento de calles de una forma rápida y efectiva”, afirmó Neme, quien remarcó que las calles “son un tema central para los vecinos”.

Cada cuadrilla puede reparar entre 30 y 50 baches por jornada y recorrer alrededor de 25 cuadras, lo que posibilita alcanzar un promedio superior a los 150 baches diarios en los sectores seleccionados. El material en frío se coloca sobre el pozo, se distribuye hasta completar el espacio y luego se compacta con un martillo hidráulico.

Desde el área técnica destacaron que la afectación al tránsito es mínima, ya que las tareas demandan solo unos minutos por bache y la maquinaria ocupa un solo carril, permitiendo mantener la circulación.