Un violento sucedió en el barrio marplatense Autódromo, donde una alumna de la Escuela Primaria N°63 agredió a la directora del establecimiento, provocándole un traumatismo de cráneo que obligó a su hospitalización.

Ads

Según testigos, la estudiante comenzó a golpear con puños y patadas a la directora, Cecilia Bonillo. El ataque generó conmoción entre los docentes y padres, que denunciaron que la menor ya había protagonizado episodios violentos previos.

Desde la institución emitieron un comunicado en el que informaron que trabajan junto al equipo de inspectores, la jefatura distrital y los profesionales de psicología para abordar la situación “en el marco de las políticas de cuidado y las normativas vigentes”.

Ads

“Las acciones desarrolladas apuntan al fortalecimiento de la escuela como territorio de paz, de enseñanza y de cuidado, aspectos fundamentales e irrenunciables en nuestras escuelas”, señalaron en el texto difundido a través de las redes oficiales.

Mientras tanto, fuentes de la comunidad educativa indicaron que la alumna “sufre ataques de ira y no cuenta con contención psiquiátrica adecuada”, y que “ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”.

Ads

La directora permanece fuera de peligro, pero continúa en observación médica.