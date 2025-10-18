En Mar del Plata, una alumna atacó a golpes a la directora y la mandó al hospital
Sucedió en la Escuela Primaria N°63. Desde la comunidad educativa señalaron que la estudiante sufre ataques de ira.
Un violento sucedió en el barrio marplatense Autódromo, donde una alumna de la Escuela Primaria N°63 agredió a la directora del establecimiento, provocándole un traumatismo de cráneo que obligó a su hospitalización.
Según testigos, la estudiante comenzó a golpear con puños y patadas a la directora, Cecilia Bonillo. El ataque generó conmoción entre los docentes y padres, que denunciaron que la menor ya había protagonizado episodios violentos previos.
Desde la institución emitieron un comunicado en el que informaron que trabajan junto al equipo de inspectores, la jefatura distrital y los profesionales de psicología para abordar la situación “en el marco de las políticas de cuidado y las normativas vigentes”.
“Las acciones desarrolladas apuntan al fortalecimiento de la escuela como territorio de paz, de enseñanza y de cuidado, aspectos fundamentales e irrenunciables en nuestras escuelas”, señalaron en el texto difundido a través de las redes oficiales.
Mientras tanto, fuentes de la comunidad educativa indicaron que la alumna “sufre ataques de ira y no cuenta con contención psiquiátrica adecuada”, y que “ya había lesionado a otras docentes en otras oportunidades”.
La directora permanece fuera de peligro, pero continúa en observación médica.
