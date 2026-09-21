Dos hombres son intensamente buscados luego de ingresar al mar en la localidad de Santa Teresita durante la mañana de este lunes y no haber regresado hasta el momento.

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Ambos ingresaron al mar alrededor de las 10 de la mañana. Uno de ellos se encontraba a bordo de un kayak Karku de color verde, mientras que el otro utilizaba un kayak Escualo de color turquesa.

La situación ocurre en una jornada que estuvo signada por un alerta naranja por vientos emitido para la costa atlántica, con ráfagas y condiciones adversas en el mar. Por ejemplo, en Monte Hermoso, los intensos vientos provocaron anegamientos y destrozos en la zona costera. Asimismo, Mar del Plata suspendió las clases.

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Ante la falta de noticias sobre su regreso, se solicita colaboración para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlos.

Quienes los vean o tengan información sobre su paradero, comunicarse de inmediato con Prefectura Naval Argentina al 106.

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