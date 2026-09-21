Otra vez Monte Hermoso afectado por los intensos vientos: crecida por el fuerte oleaje y actividades suspendidas
El Municipio suspendió todas las actividades educativas, deportivas y culturales ante la alerta naranja por vientos intensos. La medida preventiva busca proteger a los vecinos frente al fuerte oleaje y la crecida en la zona.
El Municipio de Monte Hermoso dispuso este lunes la suspensión de todas las actividades educativas, deportivas y culturales en el distrito como consecuencia de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.
La advertencia se debe no solo a la intensidad del viento y las lluvias, sino también a que varias arterias de la ciudad se encuentran anegadas.
Los vientos intensos provocaron un fuerte oleaje en el mar y la crecida con el consecuente anegamiento del paseo costero de la ciudad.
La ciudad había sido fue uno de los sitios más afectados por la fuerte ciclogénesis y las sudestadas registradas sobre la costa bonaerense en el mes de mayo. En aquel entonces se registraron inundaciones, evacuados, cortes de energía y daños materiales.
La medida alcanza tanto a los espacios abiertos como cerrados y fue adoptada de manera preventiva ante la previsión de ráfagas intensas y precipitaciones durante la jornada.
Desde la Jefatura Distrital de Educación se informó que quedaron suspendidas las actividades presenciales de los turnos tarde y noche en todos los niveles y modalidades. Además, permanecerán sin actividad durante el turno tarde los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión