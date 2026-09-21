El Municipio de Monte Hermoso dispuso este lunes la suspensión de todas las actividades educativas, deportivas y culturales en el distrito como consecuencia de la alerta naranja emitida por el Servicio Meteorológico Nacional.

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La advertencia se debe no solo a la intensidad del viento y las lluvias, sino también a que varias arterias de la ciudad se encuentran anegadas.

Los vientos intensos provocaron un fuerte oleaje en el mar y la crecida con el consecuente anegamiento del paseo costero de la ciudad.

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La ciudad había sido fue uno de los sitios más afectados por la fuerte ciclogénesis y las sudestadas registradas sobre la costa bonaerense en el mes de mayo. En aquel entonces se registraron inundaciones, evacuados, cortes de energía y daños materiales.

La medida alcanza tanto a los espacios abiertos como cerrados y fue adoptada de manera preventiva ante la previsión de ráfagas intensas y precipitaciones durante la jornada.

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Desde la Jefatura Distrital de Educación se informó que quedaron suspendidas las actividades presenciales de los turnos tarde y noche en todos los niveles y modalidades. Además, permanecerán sin actividad durante el turno tarde los Centros de Desarrollo Infantil Evita 1 y 2.